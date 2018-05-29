«От семьи не убежишь»: Рецензия Киноафиши

Дела семейные

Талантливый и весьма известный дизайнер Валентин (Дэни Бун) живет в шикарных апартаментах вместе с женой и партнером по бизнесу Констанцией (Лоранс Арне). Их фотографии печатают на обложках глянцевых журналов, а надоедливый папарацци преследует чету художников днем и ночью. Валентин и его благоверная старательно работают над созданием интерьера и необычного дизайна мебели, а также над своим имиджем. И в него не вписывается происхождение Валентина, родившегося в бедной провинциальной семье на Севере Франции. 25 лет назад он покинул отчий дом и не спешит возвращаться. Вот только семья его не забыла и решила напомнить о себе в (не)подходящий момент.

Кадр из фильма «От семьи не убежишь»

«От семьи не убежишь» ‒ новая режиссерская работа одного из самых успешных французских комиков ‒ Дэни Буна, в которой он, как и в предыдущих своих фильмах, исполнил одну из главных ролей. Юмор Буна весьма специфический, точнее, от его комедий не стоит ждать пресловутого французского шарма, ребячливости и легкости, кокетства и заигрываний. Комик не боится неудобных тем, вызывающих у зрителей дискомфорт и все же волнующих изрядное большинство из них. В 2006 году состоялась премьера его первого полнометражного игрового фильма «Дом со скидкой». Уже в нем Бун взялся за неудобоваримую проблематику – герой ленты тонул в долгах как в шелках, с умопомрачительной скоростью скатываясь в долговую яму.

Кадр из фильма «От семьи не убежишь»

Далее Бун с завидным упорством стал обращаться в своих комедиях к обсуждению нетерпимости, рассматривал, какие формы она может принимать в обществе. При этом он избегал плакатных лозунгов и отчаянно высвечивал в персонажах добро и способность преодолевать стереотипы. В его режиссерских работах звучат отчасти резкие, грубоватые шутки, вросшие в плоть историй, где герои не скрывают своих слабостей и предстают ранимыми и несовершенными, но тем не менее рискнувшими хоть на мгновение отказаться от прочно застрявших в голове предрассудков.

Кадр из фильма «От семьи не убежишь»

«От семьи не убежишь» в целом укладывается в привычное представление о творчестве Буна. Он вновь показывает, как функционируют предубеждения и то, как человеку подчас непросто принять инаковость другого и открыто признаться в совершенных ошибках, а в персонажах ленты уживаются грубость и хрупкость. И в то же время новый фильм французского комика является одним из самых лиричных в его режиссерской фильмографии. Более того, приближаясь к финалу истории, (спойлер!) Бун на несколько минут и вовсе снимает маску клоуна, и на лице Валентина в его исполнении отображается некомедийная грусть и сожаление.

Кадр из фильма «От семьи не убежишь»

Фактически историю семьи главного героя фильма и его отношение к людям можно рассмотреть уже в той мебели, за которую Констанция и Валентин получают награды и которую они усердно продвигают на рынке. В ее лаконичном дизайне и мрачном цветовом решении прочитывается неспособность устанавливать и поддерживать связи с другими. Трехногий стул и весьма специфический стол обязывают следить за своим телом и требуют от использующих эту мебель колоссальной выдержки и дисциплины. Ведь им постоянно приходится балансировать и следить за каждым движением, чтобы не получить серьезную травму и не стать посмешищем в глазах тех, кто с эквилибристикой справляется лучше. Иными словами, творчество супругов направлено на то, чтобы поместить окружающих в такую обстановку, где бы они были вынуждены концентрироваться на собственном теле и не имели бы возможности расслабиться и общаться друг с другом.

Кадр из фильма «От семьи не убежишь»

Конечно, русскоязычный перевод «От семьи не убежишь» не передает в полной мере того, как Бун работает с диалектами французского языка, сталкивая парижан и выходцев с Севера станы. Его новому фильму повезло гораздо меньше, чем комедии 2008 года «Бобро поржаловать!», переводчики которой явно приложили немало усилий, чтобы показать особенности произношения в различных регионах Франции и «изобрели» говор «ржиков». И все же в имеющемся переводе в «От семьи не убежишь» заметна ключевая для фильма тема – поиск общности, стремление выстроить между людьми мосты, на каком бы языке они ни говорили.

Елена Громова

В российском прокате с 31 мая 2018 года

Расписание и покупка билетов на фильм «От семьи не убежишь»