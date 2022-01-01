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Фильмы с Пьером Ришаром
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Фильмы с Пьером Ришаром

Все 19 Онлайн
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От семьи не убежишь
От семьи не убежишь
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6.0
комедия
2018, Франция
Мистер Штайн идет в онлайн
Мистер Штайн идет в онлайн
6.0
комедия, мелодрама
2017, Франция
Чудеса в Париже
Чудеса в Париже
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6.0
комедия
2016, Франция / Бельгия
Продавец игрушек
Продавец игрушек
7.0
мелодрама, комедия
2012, Россия
Париж! Париж!
Париж! Париж!
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7.0
драма
2008, Франция / Чехия / Германия
Кактус
Кактус
5.0
комедия
2005, Франция
Ключи от машины
Ключи от машины
5.0
комедия
2003, Франция
1001 рецепт влюбленного кулинара
1001 рецепт влюбленного кулинара
5.0
мелодрама, комедия
1996, Франция / Грузия / Бельгия
Налево от лифта
Налево от лифта
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6.0
комедия
1988, Франция
Беглецы
Беглецы
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7.0
комедия
1986, Франция
Близнец
Близнец
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6.0
комедия
1984, Франция
Папаши
Папаши
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7.0
комедия, криминал
1983, Франция
Как снег на голову
Как снег на голову
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5.0
комедия
1983, Франция
Невезучие
Невезучие
Смотреть за 1 рубль
7.0
комедия
1981, Франция / Мексика
Укол зонтиком
Укол зонтиком
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7.0
криминал, комедия
1980, Франция
Дальше некуда
Дальше некуда
6.0
комедия
1976, Франция
Игрушка
Игрушка
7.0
комедия
1976, Франция
Возвращение высокого блондина
Возвращение высокого блондина
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7.0
комедия
1974, Франция
Высокий блондин в черном ботинке
Высокий блондин в черном ботинке
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7.0
комедия
1972, Франция
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Худой, кудрявый, с абсолютно негероической внешностью, будто бы страшно рассеянный и нелепый француз, умеющий быть невероятно смешным, – таким Пьера Ришара полюбили наши зрители фактически полвека назад.

Пять лучших комедий с Пьером Ришаром

Советская цензура со скрипом пропускала на киноэкраны иностранные ленты, но прекрасные образцы французской комедии без «идеологического заряда» одобряла. И Ришар оказался в числе особенно полюбившихся актеров. Позже он часто бывал в России со своими фильмами, и его запомнили как человека абсолютно без «звездной болезни». Сегодня ему уже 86, и в 2019 году он снялся в фильме Наны Джорджадзе «Кошачья лапа», сыграв старого винодела, живущего в замке, деда главного героя. Что любопытно, Ришар и в жизни увлекается виноделием!

Укол зонтиком

Грегуар Леконт неудачлив не только в актерской карьере, но и просто по жизни! Отправившись на кастинг на роль киллера, он путает двери офиса и попадает на сходку настоящих бандитов. И принимает их босса Барберини за продюсера! Подумал бы, какой это продюсер сразу вручит ему зонт и отправит в Сан-Тропе сниматься в эпизоде с убийством с помощью этого безобидного аксессуара! Мафиозо тоже блещет разумом: он принимает актера за реального наемного убийцу. А криминальная полиция, следящая за всем этим цирком, уже и не знает, за кого принимать чудика с зонтом...

Сюжет вдохновлен реальным случаем убийства болгарского диссидента Георгия Маркова с помощью зонтика, имевшего в наконечнике капсулу с фитотоксином рицином.

Невезучие

Мари Бенц, неудачливую и вечно попадающую в неприятности любимую дочь крупного бизнесмена, на отдыхе похитили мексиканские бандиты. Штатный психолог компании подсказывает безутешному папаше оригинальную идею поисков: отправиться за девушкой должен бухгалтер Франсуа Перрен. По простой причине: он такой же убийственный недотепа, как она! И наверняка влипнет в схожую передрягу, тут и след девушки отыщется! И злосчастного бухгалтера отправляют в Мексику – в компании нормального человека, детектива Жана Кампана...

Персонаж Ришара в этой ленте носит то же имя, что в «Игрушке», «Дальше некуда» и дилогии о высоком блондине. Перрен – довольно распространенная фамилия, но у него и имя то же! Но другой связи между персонажами-тезками нет.

Папаши

17-летний подросток Тристан после конфликта с родителями бежит из дома. Его встревоженная мать, Кристина, решает не обращаться в полицию. Вместо этого она подряжает на поиски парня двух своих кавалеров из прошлого. Чтобы мотивировать мужчин на поиски, она каждому из них сообщает, что Тристан – его сын. И искать блудное дитя начинают – вместе! – нахрапистый успешный журналист Жан Люка и замученный существованием учитель Франсуа Пиньон...

Так же героев будут звать в следующем фильме Вебера – «Беглецах», но профессии у них будут иные.

Беглецы

Известный вооруженными ограблениями банков Люка выходит из мест лишения свободы и решает завязать с криминалом. И в банк он идет открывать счет, как приличный человек! Но не везет – в помещение врывается какое-то чудило, изображающее из себя крутого грабителя! Таким «разумным» способом выйти из сложной финансовой ситуации решил безработный вдовец Пиньон – ему не на что растить маленькую дочь. Прибывает полиция, и недотепа-грабитель берет Люка в заложники. Но полицейский комиссар Дюрок, знающий белобрысого громилу как облупленного, решает, что дело обстоит наоборот...

После съемок трех фильмов с дуэтом Ришар-Депардье режиссера Франсиса Вебера пригласило на работу руководство студии «Дисней», где он проработал консультантом 6 лет: «читал сценарии и делал их более смешными».

Мистер Штайн идет в онлайн

75-летний Пьер овдовел и мается от одиночества. Но он не из тех стариков, что боятся новинок современной жизни! Он получает в подарок компьютер и начинает с помощью специально нанятого парнишки осваивать неизведанную планету – интернет. Но его привлекают не старые киноленты и не общение на пенсионерских форумах – бойкий дедушка регистрируется на сайте знакомств! Онлайн же не видно, сколько тебе годочков… Но его виртуальная пассия с ником Флора желает свидания офлайн. Что делать-то?!

Ришар сравнивает своего героя в этом фильме с героем пьесы Ростана Сирано де Бержераком – тот, при неудачной внешности, тоже очаровывал дам красноречием и галантностью.

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