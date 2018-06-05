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Талантливый и весьма известный дизайнер Валентин (Дэни Бун) живет в шикарных апартаментах вместе с женой и партнером по бизнесу Констанцией (Лоранс Арне). Их фотографии печатают на обложках глянцевых журналов, а надоедливый папарацци преследует чету художников днем и ночью. Валентин и его благоверная старательно работают над созданием интерьера и необычного дизайна мебели, а также над своим имиджем. И в него не вписывается происхождение Валентина, родившегося в бедной провинциальной семье на…