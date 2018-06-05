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От семьи не убежишь От семьи не убежишь
Киноафиша Фильмы От семьи не убежишь Отзывы о фильме «От семьи не убежишь»
La ch'tite famille От семьи не убежишь 2018 / Франция
6.3 Оцените
19 голосов Рейтинг IMDb: 5.7
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Отзывы о фильме «От семьи не убежишь»

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Наша рецензия

Талантливый и весьма известный дизайнер Валентин (Дэни Бун) живет в шикарных апартаментах вместе с женой и партнером по бизнесу Констанцией (Лоранс Арне). Их фотографии печатают на обложках глянцевых журналов, а надоедливый папарацци преследует чету художников днем и ночью. Валентин и его благоверная старательно работают над созданием интерьера и необычного дизайна мебели, а также над своим имиджем. И в него не вписывается происхождение Валентина, родившегося в бедной провинциальной семье на…

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Павел Ерин 5 июня 2018, 06:44
Оценка
Если коротко, то фильм - дерьмо. Может, во французском оригинале он лучше звучит, но в русском переводе ужасно. Тупые, почти не смешные шутки, дурацкий гротескный подростковый сленг, на котором в таком виде даже подростки не разговаривают и который у взрослых людей выглядит просто нелепо и жалко. Такую семейку, которая представлена в фильме, на месте главного героя я бы сам стыдился. Даже Пьер Ришар не спасает ситуацию.
5 июня 2018, 06:44 Ответить
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