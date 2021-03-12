«Бывшая»: Рецензия Киноафиши

Для разнообразия в российский прокат выпускают различные хорроры специально для тех, кто хочет ощутить прилив адреналина и просто пощекотать нервы. Именно для таких фанатов выходит отечественная картина «Бывшая», режиссерский полнометражный дебют Евгения Пузыревского, который не первый раз работает с жанром триллера. Только этот не такой уж длинный фильм (хронометраж всего лишь 87 минут) вполне себе качественно заимствует стилистику американского хоррора. Однако все равно отечественную картину, скорее всего, проигнорируют, потому что в кинотеатрах также показывают «Проклятие: Обитель смерти», пусть и по общей атмосфере они не особо отличаются.

В центре сюжета вполне себе простая история о парне Саше, который как-то хотел покрасоваться перед друзьями в старших классах и отправил отфотошопленную фотографию себя и девушки. Мол, у меня сейчас есть отношения, а вы так и смотрите в экран компьютера. Конечно, это все была фикция, а спустя семь лет Александр уже собирается жениться на своей любимой девушке Кате. Счастью молодых нет предела, но тут с ними и их друзьями начинает происходить что-то странное. Та самая бывшая с фотографии внезапно снова появляется в их жизни: все СМИ говорят о ее кровожадном поступке и самоубийстве. Саше и Кате предстоит узнать, почему же призрак девушки их преследует и как от него избавиться.

Бывшая

На экране типичные молодые люди среднего класса, живущие в Москве, попивающие разный алкоголь в приятных барах в хорошей компании. Никто уже не вспоминает, как в подростковое время каждый пускал пыль в глаза в силу своих возможностей. Одни рассказывали несуществующие байки, другие просто веселились, приделывая свое лицо в фотошопе к снимку неизвестной девушки. Согласитесь, ведь многие промышляли таким в свои 16 лет. Один из подобных Сашиных «приколов» теперь стоит ему жизни, и он не знает, как из этого порочного круга выбраться. Мораль всей истории донельзя скучная: следите за тем, что постите в соцсетях и кому вообще это отправляете. Такие невинные действия, как и любое прошлое, могут дать о себе знать в самый неподходящий момент.

Если опустить неровную телевизионную драматургию Владимира Батрамеева, который обычно пишет сюжеты для российских сериалов, то общая атмосфера хоррора неплохо ощущается в дебюте Евгения Пузыревского. Саспенс тоже присутствует, но стимулируется стереотипными и привычными способами: враждебная для слуха музыка, внезапное выключение света и медленные движения камеры. Конечно, постоянного посетителя кинотеатров и фаната хорроров этим не удивишь, но не всегда же ему хочется ломать голову над философскими работами Джордана Пила и не путаться в хронологии вселенной «Заклятия». Каждый временами хочет отключить мозг и просто насладиться неглубокой и очень простой историей, тем более что весь актерский состав с настоящей любовью подошел к сюжету, импровизируя какое-то развитие персонажей.

Бывшая

«Бывшая» словно соткана из рекомендаций какого-нибудь дешевого пособия «Хоррор для чайников». Помимо упомянутого искусственного саспенса в картине появляются уже всем известные локации и реквизиты, которые не раз участвовали в отдельных фильмах ужасов. Сначала за девушкой кто-то следит в бассейне, где она чуть ли не тонет. Следом обязательно на экране появляется в мистическом свете больница, которая подозрительно пуста. Понятно, что, в принципе, половина московских больниц в силу своего недоремонта, точнее его нехватки, похожа на госпитали из фильмов ужасов, но тут создатели «Бывшей» постарались сотворить более таинственную атмосферу благодаря оттенкам сепии. Еще одной важной локацией становится домик в лесу, по крайней мере, первоначальная задумка была именно такой. Конечно, очевидно, что это просто постройка в каком-нибудь дачном поселке на отшибе улицы, но благодаря музыке и испуганным лицам героев место приобретает другое значение. Для последнего штриха, чтобы точно доказать наличие хоррор-элементов, в сюжет добавляют зеркала и важность их использования. В результате «Бывшая» становится каким-то американским фильмом ужасов класса «B», но в антураже московских улиц и зелени Подмосковья.

Бывшая

Данная картина может понравиться всем любителям простых мейнстримных хорроров, так как все характеристики жанра здесь присутствуют и сделаны с большой любовью. Все-таки Евгений Пузыревский не первый раз работает в таком мрачном стиле, поэтому точно знает, что делает. Вот только драматургия может совершенно не понравиться, и сюжет забудется почти сразу после просмотра.