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Клейн Кроуфорд
Клейн Кроуфорд
Clayne Crawford
О персоне
Фильмография
Клейн Кроуфорд
Clayne Crawford
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Дата рождения
20 апреля 1978
Возраст
44 года
Знак зодиака
Овен
Карьера
Актер, Режиссер, Продюсер
Биография Клейна Кроуфорда
Родился 20 апреля 1978 года. Клэй, Алабама, США.
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Фильмография Клейна Кроуфорда
Идеальный хозяин
комедия, криминал, триллер
2010, США
6.0
Козырные тузы 2
комедия, боевик
2009, США
6.0
5 неизвестных
драма, триллер, мистика
2006, США
6.0
Великий рейд
боевик, драма, военный
2005, США / Австралия
6.0
Любовная лихорадка
драма
2004, США
7.0
Фанатка
триллер, драма
2002, США
5.0
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