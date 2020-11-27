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Аниш Чаганти
Аниш Чаганти
Aneesh Chaganty
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Аниш Чаганти
Aneesh Chaganty
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Карьера
Сценарист, Режиссер
Биография Аниша Чаганти
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Фильмография Аниша Чаганти
Взаперти
ужасы, триллер, детектив
2020, США
5.0
Поиск
триллер
2018, США
7.0
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Создатели «Взаперти» рассказали, что во время прослушивания некоторые актрисы притворялись инвалидами
Вывести обманщиц на чистую воду помог Instagram.
Написать
27 ноября 2020 11:36
Триллер «Взаперти» с Сарой Полсон стал рекордсменом стрим-сервиса Hulu
Видимо, пугаться зрители любят больше, чем смеяться.
Написать
25 ноября 2020 16:09
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