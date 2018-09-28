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Насмеявшись на скинлайфоской «Днюхе!» Романа Каримова, зрители продолжают получать в кино новые порции проектов в этом жанре, изучая все, что происходит на экранах различных девайсов героев. И на этот раз все серьезно – создатели картины «Поиск» во главе с Тимуром Бекмамбетовым решили поиграть с публикой в триллер с исчезновением, приправленный историей отца и дочери, чьи взаимоотношения развиваются в эпоху современных технологий. Кадр из фильма…