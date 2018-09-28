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Searching Поиск 2018 / США
7.9 Оцените
51 голос Рейтинг IMDb: 7.6
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Отзывы о фильме «Поиск»

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Наша рецензия

Насмеявшись на скинлайфоской «Днюхе!» Романа Каримова, зрители продолжают получать в кино новые порции проектов в этом жанре, изучая все, что происходит на экранах различных девайсов героев. И на этот раз все серьезно – создатели картины «Поиск» во главе с Тимуром Бекмамбетовым решили поиграть с публикой в триллер с исчезновением, приправленный историей отца и дочери, чьи взаимоотношения развиваются в эпоху современных технологий. Кадр из фильма…

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Женя Лафицкая 28 сентября 2018, 22:40
Оценка
Сходите на этот фильм - не пожалеете
Держит в напряжении на протяжении всего фильма
10/10
28 сентября 2018, 22:40 Ответить
Дима Рудской 29 сентября 2018, 12:29
Оценка
Сколько там можно лет? 16?
29 сентября 2018, 12:29 Ответить
Роман Волков 29 сентября 2018, 16:41
сходил и пожалел
29 сентября 2018, 16:41 Ответить
Реструктуризация Мышления 2 октября 2018, 09:11
Оценка
Кинцо-супер, хороший триллер.
2 октября 2018, 09:11 Ответить
Татьяна Вайганд 2 октября 2018, 23:07
Оценка
Фильм со смыслом, довольно неплохой. Но. Снят так, как будто я онлайн читала новости в сети и смотрела ролики на ютубе. Я вроде как в кино пришла, а видела в итоге экраны ноутбука и телефонов чаще, чем актеров.
2 октября 2018, 23:07 Ответить
rm_dari 3 октября 2018, 23:51
Оценка
Мой муж уснул на середине фильма. Не стоит он вашего внимания
3 октября 2018, 23:51 Ответить
Катя Дерябина 10 октября 2018, 22:03
Оценка
Очень крутой и интересный фильм!!! Развязка в самом конце
10 октября 2018, 22:03 Ответить
Ольга Щеголева 17 октября 2018, 18:30
ЗАКОНЧИЛА ПОИСК
ЗАКОНЧИЛА ПОИСКВпечатления от фильма "Поиск" продюсера Тимура Бекмамбетова.

Роберт Земескис увидел фильм "Бонни и Клайд". Решил стать кинодеятелем. Снял фильм "Назад в будущее".

Посмотрела фильм "Поиск". Решила стать кинодраматургом. Что впечатлило? Сильная драматургия. Режиссер использует простые средства: снимки экрана монитора, эсэмески, разговоры по "Скайпу". Фильм производит впечатление. Рыдать начала на десятой минуте. Для человека с устойчивой психикой эмоции будут слабее. Но будут!

Рядом сидел парень. Первые десять минут рылся в телефоне. Резало глаза. Попросила отключить. После этого он не отрывался от экрана.

Проблема, заявленная в начале - бытовой конфликт. Отец не понимает дочь. Она - милая и воспитанная девушка. Исчезает. Ее ищут. Ищет и внутри себя зритель, что можно сделать, чтобы узнать людей, с которыми общается через монитор. Тема раскрывается через ошибки героя, их исправление. Он составляет об окружающих впечатление по картинкам и фразам. Оно рушится в реальности. Это мы видим через движение героя к цели. Ближе ли к цели? Кто мешает, помогает? Кто - друг, а кто - враг? Отвечаем мы внутри себя за героя и вместе с ним. А герой, как в хорошей драме, ошибается.

Доверится другим в решении своей судьбы? Взять ответственность на себя, наперекор обстоятельствам? Гамлетовское "быть или не быть" - слезами и скупыми фразами, мужскими сжатыми губами доносит до нас режиссер. Что сделать на месте героя? Вопрос ставит драматург, а режиссер не дает отмахнуться. Приковывает к экрану режущей глаза картинкой.

Георгий Товстоногов в "Зеркале сцены" пишет о том, как определить, насколько современна пьеса. Актуальность задается не средствами и технологиями. Чтобы определить злободневность, режиссер предлагает перенести героев в другое время. Удается - пьеса неактуальна. Нельзя оторвать героев от времени и обстоятельств - драма современна. В "Поиске" герой сталкивается с тем, что узнает суть людей, лишь оторвавшись от картинки монитора.

Посмотрела "Поиск". Закончила поиск призвания. Буду кинодраматургом.
17 октября 2018, 18:30 Ответить
Виктория Белоконь 23 октября 2018, 21:31
Оценка
Я не отрывалась от фильма до самого конца, очень понравился, буду пересматривать!
23 октября 2018, 21:31 Ответить
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