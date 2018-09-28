Насмеявшись на скинлайфоской «Днюхе!» Романа Каримова, зрители продолжают получать в кино новые порции проектов в этом жанре, изучая все, что происходит на экранах различных девайсов героев. И на этот раз все серьезно – создатели картины «Поиск» во главе с Тимуром Бекмамбетовым решили поиграть с публикой в триллер с исчезновением, приправленный историей отца и дочери, чьи взаимоотношения развиваются в эпоху современных технологий. Кадр из фильма…
Держит в напряжении на протяжении всего фильма
10/10
ЗАКОНЧИЛА ПОИСКВпечатления от фильма "Поиск" продюсера Тимура Бекмамбетова.
Роберт Земескис увидел фильм "Бонни и Клайд". Решил стать кинодеятелем. Снял фильм "Назад в будущее".
Посмотрела фильм "Поиск". Решила стать кинодраматургом. Что впечатлило? Сильная драматургия. Режиссер использует простые средства: снимки экрана монитора, эсэмески, разговоры по "Скайпу". Фильм производит впечатление. Рыдать начала на десятой минуте. Для человека с устойчивой психикой эмоции будут слабее. Но будут!
Рядом сидел парень. Первые десять минут рылся в телефоне. Резало глаза. Попросила отключить. После этого он не отрывался от экрана.
Проблема, заявленная в начале - бытовой конфликт. Отец не понимает дочь. Она - милая и воспитанная девушка. Исчезает. Ее ищут. Ищет и внутри себя зритель, что можно сделать, чтобы узнать людей, с которыми общается через монитор. Тема раскрывается через ошибки героя, их исправление. Он составляет об окружающих впечатление по картинкам и фразам. Оно рушится в реальности. Это мы видим через движение героя к цели. Ближе ли к цели? Кто мешает, помогает? Кто - друг, а кто - враг? Отвечаем мы внутри себя за героя и вместе с ним. А герой, как в хорошей драме, ошибается.
Доверится другим в решении своей судьбы? Взять ответственность на себя, наперекор обстоятельствам? Гамлетовское "быть или не быть" - слезами и скупыми фразами, мужскими сжатыми губами доносит до нас режиссер. Что сделать на месте героя? Вопрос ставит драматург, а режиссер не дает отмахнуться. Приковывает к экрану режущей глаза картинкой.
Георгий Товстоногов в "Зеркале сцены" пишет о том, как определить, насколько современна пьеса. Актуальность задается не средствами и технологиями. Чтобы определить злободневность, режиссер предлагает перенести героев в другое время. Удается - пьеса неактуальна. Нельзя оторвать героев от времени и обстоятельств - драма современна. В "Поиске" герой сталкивается с тем, что узнает суть людей, лишь оторвавшись от картинки монитора.
Посмотрела "Поиск". Закончила поиск призвания. Буду кинодраматургом.
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