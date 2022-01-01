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Мане: Жизнь на холсте
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Manet: Portraying

Мане: Жизнь на холсте, 2013

2013 / Великобритания
7.4 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
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О фильме

Экспозиция «Мане: Жизнь на холсте» в Королевской Академии Художеств в Лондоне станет первой в истории выставкой, посвященной исключительно портретам кисти Эдуарда Мане. Работы, собранные специально для этой экспозиции практически со всех континентов мира, охватывают весь период творчества таинственного и подчас противоречивого живописца.

Хотя портреты составляют примерно половину творческого наследия Мане, им никогда не посвящалось отдельной выставки. Мане писал членов своей семьи и друзей, а также выдающихся людей своего времени, от литераторов и коллег-художников до политических деятелей, фиксируя на холсте не просто людей, но целый срез парижского общества. На выставке будет представлено около 50 портретов, в том числе портреты его постоянной натурщицы, супруги Сюзанны Леенхофф, и знаменитостей того времени – Антонина Пруста, Эмиля Золя, Стефана Малларме. Во всех представленных на экспозиции работах художника можно проследить новаторский и опередивший своё время подход к написанию портретов.

В фильме «Мане: Жизнь на холсте» можно будет также увидеть закулисные съемки, обычно недоступные широкой публике – о том, как шла подготовка выставки. Ведущий программы, художник, писатель и историк искусства, Тим Марлоу не только обсудит работы художника с приглашенными гостями и экспертами, но и предложит зрителям интереснейший экскурс в биографию Мане и историю Парижа 19-го века в целом.

«Мане: Жизнь на холсте» станет первым из серии документальных фильмов, которые дадут возможность зрителям во всем мире увидеть в кинотеатре выставки великих живописцев. В ближайшем будущем появятся схожие документальные исследования творчества Эдварда Мунка и Яна Вермеера.

Идеолог проекта, режиссер-документалист и лауреат многочисленных премий, Фил Грабски в прошлом году уже работал в подобном формате над фильмом «Леонардо», который был посвящен выставке работ Леонардо Да Винчи, организованной в Национальной галерее в Лондоне. «Меня вдохновляло желание поделиться со зрителями всего света тем восторгом, который испытываешь на выставке», – объясняет Грабски истоки своего документального проекта. «Когда стоишь лицом к лицу с великим произведением искусства, чувствуешь невероятный прилив энергии, – соглашается Тим Марлоу. – В нашем фильме мы стараемся передать зрителю хотя бы часть этой энергии, чтобы приблизить его к настоящему холсту настолько, насколько это возможно».

 

7.4 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
Продолжительность 1 час 32 минуты
Год выпуска 2013
Возраст 0+
Режиссер
Фил Грабски
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Мане: Жизнь на холсте 2 постера
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