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TheatreHD: Каналетто и искусство Венеции
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Canaletto & The Art of Venice

TheatreHD: Каналетто и искусство Венеции, 2017

2017 / Великобритания
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О фильме

Новый фильм от продюсера Фила Грабски — это экскурс в жизнь и творчество одного из ведущих живописцев Венеции. Никакой другой художник в мире не сумел так точно передать саму суть и притягательность Венеции, как это удалось Джованни Антонио Каналю, известному также как Каналетто. Впечатляющее собрание более двухсот картин, рисунков и репродукций даст возможность по новому взглянуть на творчество Каналетто и его современников, а также на сам знаменитый город, вдохновлявший их. Зрителям также выпадет возможность заглянуть в две королевские резиденции – Букингемский дворец и Виндзорский замок – и узнать много нового не только о самом художнике, но и о Джозефе Смите, человеке, который познакомил с Каналетто Британию. Фильм проведет зрителей по местам, вдохновлявшим художников XVIII века и запечатленных на полотнах Каналетто: от моста Риальто к площади Сан-Марко, замку герцогов Урбинских и собору Санти-Джованни-э-Паоло. В качестве гидов в этом путешествии и по выставке, и по великому европейскому городу выступят кураторы фонда Королевской коллекции и ведущие эксперты по истории Венеции.

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Продолжительность 1 час 25 минут
Год выпуска 2017
Возраст 12+
Режиссер
Дэвид Бикерстафф
В ролях
Дэвид Бикерстафф
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма TheatreHD: Каналетто и искусство Венеции 1 постер
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