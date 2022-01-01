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Вермеер и музыка
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Vermeer and Music: The Art of Love and Leisure

Вермеер и музыка, 2013

2013 / Великобритания
8.3 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 8.3
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О фильме

Летом 2013 года в Национальной галерее в Лондоне две дамы с полотен знаменитого голландца Яна Вермеера, «Дама, стоящая у вирджинала» и «Дама, сидящая за вирджиналом», впервые встретились в рамках одной экспозиции. Загадочный вирджинал — это музыкальный инструмент, разновидность клавесина. Инструменты и иные сопутствующие музицированию предметы играли в творчестве нидерландских живописцев XVII века не последнюю роль, поскольку с их помощью можно было эффективнее всего намекнуть на утонченность и высокое образование их натурщиков. Взаимоотношение работ Вермеера и музыки соответствующего периода стало ключевой идеей для выставки в Национальной галерее. К дамам у вирджинала присоединились «Гитаристка» и другие картины художника, так или иначе посвященные музыкальной тематике, а соответствующую времени усладу для слуха обеспечили исполнители из «Академии старинной музыки», которые оживили выставочные залы произведениями XVII века. Ведущий программы, искусствовед Тим Марлоу, как всегда, подготовил для зрителей подробнейший экскурс в жизнь и творчество художника. Много нового о выдающемся живописце предстоит узнать и тем, кто познакомился с Вермеером благодаря знаменитому фильму «Девушка с жемчужной сережкой» («Girl with a Pearl Earring», 2003) с участием Колина Ферта и Скарлетт Йоханссон, сыгравших живописца и его натурщицу.

8.3 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 8.3
Продолжительность 1 час 29 минут
Год выпуска 2013
Возраст 6+
Режиссер
Фил Грабски
Все актеры и съемочная группа
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