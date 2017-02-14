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Постер фильма TheatreHD: Я, Клод Моне
6.5
Киноафиша Фильмы TheatreHD: Я, Клод Моне
6.5

TheatreHD: Я, Клод Моне

, 2017
I, Claude Monet
Великобритания / исторический, семейный / 18+
Постер фильма TheatreHD: Я, Клод Моне
6.5

О фильме

Любимый во всем мире художник Клод Моне откроется поклонникам его творчества с новой стороны — благодаря собственным словам. Опираясь на письма и другие личные записи, фильм-выставка Фила Грабски создаст новый портрет художника, который не только положил начало импрессионизму, но и стал одним из самых влиятельных живописцев XIX и XX вв. Жизнь самого Моне — это история о том, как автор залитых солнцем полотен страдал от одиночества, депрессии, но нашел спасение в творчестве.

В ролях

Генри Гудман
Генри Гудман
Claude Monet
Режиссер Фил Грабски
Композитор Stephen Baysted
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Великобритания
Продолжительность 1 час 27 минут
Год выпуска 2017
Премьера в мире 14 февраля 2017
Дата выхода
21 февраля 2017 Великобритания
23 февраля 2017 Испания
14 февраля 2017 Италия
14 июля 2018 Япония
Другие названия
I, Claude Monet, Exhibition on Screen: I, Claude Monet, Én, Claude Monet, Exhibition on Screen: Ich, Claude Monet, Io, Claude Monet, Ja, Claude Monet, Moi, Claude Monet, Yo, Claude Monet, Я, Клод Моне, 私は、クロード・モネ, EOS: I, Claude Monet

Рейтинг фильма

6.5
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саундтрек фильма TheatreHD: Я, Клод Моне

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