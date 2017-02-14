Отзывы о фильме
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другимНаписать отзыв
Любимый во всем мире художник Клод Моне откроется поклонникам его творчества с новой стороны — благодаря собственным словам. Опираясь на письма и другие личные записи, фильм-выставка Фила Грабски создаст новый портрет художника, который не только положил начало импрессионизму, но и стал одним из самых влиятельных живописцев XIX и XX вв. Жизнь самого Моне — это история о том, как автор залитых солнцем полотен страдал от одиночества, депрессии, но нашел спасение в творчестве.
|21 февраля 2017
|Великобритания
|23 февраля 2017
|Испания
|14 февраля 2017
|Италия
|14 июля 2018
|Япония