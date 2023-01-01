АртЛекторийВкино: Молодой Пикассо, 2018

Пабло Пикассо – один из величайших художников всех времён. И вплоть до своей смерти в 1973 году он был самым плодовитым художником. Но откуда берёт начало его искусство? Что создало Пабло Пикассо? О Пикассо много сказано и написано, но теперь пришло время посмотреть на годы его молодости, на воспитание и образование, которое он получил. Три города сыграли в истории Пикассо ключевую роль: Малага, Барселона и Париж. Фильм «Молодой Пикассо» исследует влияние каждого из них на начинающего художника. В объективе режиссёра Фила Грабски «голубой период» и «розовый период» – вплоть до 1907 года, когда Пикассо создаёт «Авиньонских девиц». Эта картина, написанная 25-летним художником, шокировала художественный мир и изменила его навсегда. Фильм создан при сотрудничестве с тремя музеями Пикассо – в Малаге, Барселоне и Париже.