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#АртЛекторийВкино: Молодой Пикассо
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Young Picasso

#АртЛекторийВкино: Молодой Пикассо, 2018

2018 / Великобритания
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15 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
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О фильме

Пабло Пикассо – один из величайших художников всех времён. И вплоть до своей смерти в 1973 году он был самым плодовитым художником. Но откуда берёт начало его искусство? Что создало Пабло Пикассо? О Пикассо много сказано и написано, но теперь пришло время посмотреть на годы его молодости, на воспитание и образование, которое он получил. Три города сыграли в истории Пикассо ключевую роль: Малага, Барселона и Париж. Фильм «Молодой Пикассо» исследует влияние каждого из них на начинающего художника. В объективе режиссёра Фила Грабски «голубой период» и «розовый период» – вплоть до 1907 года, когда Пикассо создаёт «Авиньонских девиц». Эта картина, написанная 25-летним художником, шокировала художественный мир и изменила его навсегда. Фильм создан при сотрудничестве с тремя музеями Пикассо – в Малаге, Барселоне и Париже.

7.3 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
Продолжительность 1 час 25 минут
Год выпуска 2018
Возраст 12+
Прокатчик CoolConnections
Постер фильма #АртЛекторийВкино: Молодой Пикассо 1 постер
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