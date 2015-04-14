Винсент Ван Гог - Новый взгляд, 2014

Музей Ван Гога в Амстердаме открывает свои двери и коридоры для беспрецедентного доступа ко всем бриллиантам своей коллекции.

Подготовленный в сотрудничестве с кураторами музея к 125-летию со дня смерти одного из самых влиятельных художников, этот фильм заново представит публике богатейшую коллекцию работ признанного гения кисти, предложит интерпретации ведущих искусствоведов мира, а также расскажет о новейших исследованиях творчества великого живописца, проведённых сотрудниками Музея Ван Гога.

Хотя творчество нидерландского художника хорошо изучено, и любой почитатель импрессионистов знает трагическую историю Ван Гога, авторам фильма удается раскрыть неизвестные ранее детали создания знаменитых полотен, погрузив зрителя в бурлящую жизнь живописцев второй половины девятнадцатого века – времени, когда зарождались художественные течения, давшие начало новому витку развития живописи в двадцатом веке.