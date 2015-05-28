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Постер фильма Импрессионисты
7.4
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7.4

Импрессионисты

, 2014
The Impressionists
Великобритания / документальный / 18+
Постер фильма Импрессионисты
7.4

О фильме

Моне, Сезанн, Дега, Ренуар – имена, знакомые любому ценителю искусств; авторы, за работы которых уже несколько десятилетий идет отчаянная борьба на крупных аукционах Лондона и Нью-Йорка. Но кем эти люди были в жизни? Что вдохновляло художников на новые открытия в живописи и как создавались их знаменитые полотна? Чем объяснить бесконечную притягательность их картин, сегодня являющихся жемчужинами в собраниях самых известных музеев мира?

В поисках ответов на эти вопросы фильм рассмотрит новую уникальную выставку, посвященную ключевой фигуре арт-мира, изобретателю импрессионизма как явления – парижскому коллекционеру 19-го века Полю Дюран-Рюэлю. Собранная силами международной группы организаторов, эта выставка, возможно, является самым исчерпывающим исследованием феномена импрессионизма в истории искусства.

Именно отчаянное решение Дюран-Рюэля устроить выставку импрессионистов в Нью-Йорке в 1886 году не только позволило коллекционерам познакомиться с работами современных им французских художников, но и в буквальном смысле слова спасло импрессионизм как направление от полного краха. Фильм поведает не только удивительную историю этого незаурядного человека, но и расскажет о самих художниках, а также продемонстрирует всемирно любимые шедевры работы Моне, Сезанна, Дега и многих других.

В ролях

Ashley Boulden
Self
Rachel Campbell-Johnston
Self
Anne Distel
Self
Flavie Durand-Ruel
Self
Paul-Louis Durand-Ruel
Self
Роберт Линдсэй
Voice of Paul Durand-Ruel
Glen McCready
Voice of the Impressionists
Sylvie Patry
Self
Christopher Riopelle
Self
Jennifer Thompson
Self
Режиссер Фил Грабски
Сценарист Фил Грабски
Композитор Stephen Baysted
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Великобритания
Продолжительность 1 час 27 минут
Год выпуска 2014
Премьера в мире 28 мая 2015
Дата выхода
19 мая 2022 Германия 0
30 октября 2015 Испания
28 мая 2015 Канада
Сборы в мире $208 911
Производство Seventh Art Productions
Другие названия
The Impressionists, The Impressionists - Exhibition On Screen, Exhibition on Screen: Die Impressionisten, Exhibition on Screen: The Impressionists, Gli impressionisti - E l'uomo che li ha creati, Impresjonisci, Les impressionnistes, Los Impresionistas y el hombre que los encumbró, Импрессионисты, EOS: The Impressionists – and the Man Who Made Them, Exhibition on Screen: The Impressionists – and the Man Who Made Them

Рейтинг фильма

7.4
Оцените 15 голосов
8 IMDb
Обновлено 12 ноября 2020

Отзывы о фильме

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