Моне, Сезанн, Дега, Ренуар – имена, знакомые любому ценителю искусств; авторы, за работы которых уже несколько десятилетий идет отчаянная борьба на крупных аукционах Лондона и Нью-Йорка. Но кем эти люди были в жизни? Что вдохновляло художников на новые открытия в живописи и как создавались их знаменитые полотна? Чем объяснить бесконечную притягательность их картин, сегодня являющихся жемчужинами в собраниях самых известных музеев мира?

В поисках ответов на эти вопросы фильм рассмотрит новую уникальную выставку, посвященную ключевой фигуре арт-мира, изобретателю импрессионизма как явления – парижскому коллекционеру 19-го века Полю Дюран-Рюэлю. Собранная силами международной группы организаторов, эта выставка, возможно, является самым исчерпывающим исследованием феномена импрессионизма в истории искусства.

Именно отчаянное решение Дюран-Рюэля устроить выставку импрессионистов в Нью-Йорке в 1886 году не только позволило коллекционерам познакомиться с работами современных им французских художников, но и в буквальном смысле слова спасло импрессионизм как направление от полного краха. Фильм поведает не только удивительную историю этого незаурядного человека, но и расскажет о самих художниках, а также продемонстрирует всемирно любимые шедевры работы Моне, Сезанна, Дега и многих других.