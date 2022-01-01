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Воскресение в искусстве Воскресение в искусстве
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Easter in Art

Воскресение в искусстве, 2020

2020 / Великобритания
7.6 Оцените
11 голосов
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О фильме

Новый фильм Фила Грабски рассказывает о воскресении Христа — самом значительном событии в истории христианской цивилизации — через образы мирового искусства. Истории страданий и воскресения Христа были посвящены шедевры Леонардо, Микеланджело, Эль Греко и Караваджо, о ней продолжали и продолжают размышлять художники, среди которых наши современники — Марк Уоллингер и Сэм Тэйлор-Вуд. Последние 2000 лет история жизни, смерти и воскресения Христа была определяющей для всей западной цивилизации. Весть о воскресении являлась не только евангельским рассказом, но и важнейшей темой в европейском искусстве. Эмоциональный отклик, триумф веры, дышащее жизнью повествование — всё это присутствовало на картинах и фресках. В фильме "Воскресение в искусстве" в объективе оказываются произведения от раннехристианских времён и до наших дней, рассказывающие нашу общую историю. Съёмки фильма проходили в Иерусалиме, по всей Европе и в США.

7.6 Оцените
11 голосов
Продолжительность 1 час 26 минут
Год выпуска 2020
Возраст 12+
Прокатчик CoolConnections
Режиссер
Фил Грабски
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Воскресение в искусстве 1 постер
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