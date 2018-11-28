Создатели фильма отправились в путешествие из музея Фицуильяма в Кембридже, где хранится самое значительное в Великобритании собрание произведений Дега, в Париж. В фильме вы увидите и известные, и редкие работы художника, а также узнаете историю его поиска идеала в искусстве — для достижения которого Дега экспериментировал с новыми техниками, но при этом учился и у старых мастеров. Его глубоко задевали неудачи, и он выработал свои художественные принципы, стремясь запечатлеть саму жизнь. Дега редко был доволен своими работами, поэтому при жизни не выставлял многие рисунки и скульптуры. Сейчас они поражают своей выразительностью и точностью деталей. В фильме использованы свидетельства современников и письма самого Дега, которые создают образ одного из самых влиятельных и противоречивых французских художников Прекрасной эпохи и позволяют проникнуть в его мир. Как говорил Эдгар Дега: «Искусство — это не то, что видите вы, а то, что даёте увидеть другим».