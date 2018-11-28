Оповещения от Киноафиши
#АртЛекторийВкино: Дега: Страсть к совершенству

Degas: Passion For Perfection 18+
О фильме

Создатели фильма отправились в путешествие из музея Фицуильяма в Кембридже, где хранится самое значительное в Великобритании собрание произведений Дега, в Париж. В фильме вы увидите и известные, и редкие работы художника, а также узнаете историю его поиска идеала в искусстве — для достижения которого Дега экспериментировал с новыми техниками, но при этом учился и у старых мастеров. Его глубоко задевали неудачи, и он выработал свои художественные принципы, стремясь запечатлеть саму жизнь. Дега редко был доволен своими работами, поэтому при жизни не выставлял многие рисунки и скульптуры. Сейчас они поражают своей выразительностью и точностью деталей. В фильме использованы свидетельства современников и письма самого Дега, которые создают образ одного из самых влиятельных и противоречивых французских художников Прекрасной эпохи и позволяют проникнуть в его мир. Как говорил Эдгар Дега: «Искусство — это не то, что видите вы, а то, что даёте увидеть другим».

Страна Великобритания
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2018
Премьера в мире 28 ноября 2018
Дата выхода
25 марта 2019 Испания
28 ноября 2018 Франция
Сборы в мире $248 452
Производство Seventh Art Productions
Другие названия
Degas: Passion for Perfection, Exhibition on Screen: Degas - Passion For Perfection, Degas - Passione e perfezione, Degas: A tökéletesség nyomában, Degas: Caminos a la perfección, Degas: pasión por la perfección, Degas. Umilowanie perfecji, Exhibition on Screen: Degas - Leidenschaft für Perfektion
Режиссер
Дэвид Бикерстафф
Фильмы похожие на #АртЛекторийВкино: Дега: Страсть к совершенству
#АртЛекторийВкино: Ван Гог и Япония 7.4
#АртЛекторийВкино: Ван Гог и Япония (2019)
Микеланджело: Любовь и смерть 7.4
Микеланджело: Любовь и смерть (2017)
TheatreHD: Каналетто и искусство Венеции 7.2
TheatreHD: Каналетто и искусство Венеции (2017)
Воскресение в искусстве 7.6
Воскресение в искусстве (2020)
#АртЛекторийВкино: Молодой Пикассо 7.3
#АртЛекторийВкино: Молодой Пикассо (2018)
Сезанн. Портреты жизни 7.1
Сезанн. Портреты жизни (2017)
TheatreHD: Я, Клод Моне 6.5
TheatreHD: Я, Клод Моне (2017)
Сады в живописи — от Моне до Матисса 7.8
Сады в живописи — от Моне до Матисса (2016)
Ренуар — неизвестный художник 7.1
Ренуар — неизвестный художник (2016)
Девушка с жемчужной сережкой 8.0
Девушка с жемчужной сережкой (2014)
Рембрандт 7.1
Рембрандт (2014)
Винсент Ван Гог - Новый взгляд 7.0
Винсент Ван Гог - Новый взгляд (2014)

Рейтинг фильма

7.1
Оцените 11 голосов
7.1 IMDb
