АртЛекторийВкино: Ван Гог и Япония, 2019

«Я завидую японцам», — написал Винсент Ван Гог брату Тео. Выставка «Ван Гог и Япония» в Музее Ван Гога в Амстердаме, на основе которой снят фильм, показала, почему. Хотя художник никогда не бывал в Японии, эта страна глубоко повлияла на него и его искусство. Сложно понять Ван Гога, не зная о том, как в середине XIX века японское искусство стало популярным в Париже и заинтересовало Моне, Дега, а вслед за ними и Ван Гога. Он посещал галереи японского искусства в Париже и создавал свой образ Японии — изучая, коллекционируя гравюры и обсуждая их с другими художниками. Это дало искусству Ван Гога новое направление. Он отправился из Парижа на юг Франции — самое близкое к Японии место, которое можно было найти, не уезжая слишком далеко. Последовавшие за этим самые плодотворные в жизни Ван Гога годы были проникнуты увлечением японским искусством. В фильме присутствуют не только Франция и Нидерланды, но и Япония — ее уникальное наследие позволяет лучше понять искусство Ван Гога и увидеть все его многообразие.