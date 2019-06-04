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#АртЛекторийВкино: Ван Гог и Япония
Киноафиша Фильмы #АртЛекторийВкино: Ван Гог и Япония
Van Gogh & Japan

#АртЛекторийВкино: Ван Гог и Япония, 2019

2019 / Великобритания
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15 голосов Рейтинг IMDb: 7.6
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О фильме

«Я завидую японцам», — написал Винсент Ван Гог брату Тео. Выставка «Ван Гог и Япония» в Музее Ван Гога в Амстердаме, на основе которой снят фильм, показала, почему. Хотя художник никогда не бывал в Японии, эта страна глубоко повлияла на него и его искусство. Сложно понять Ван Гога, не зная о том, как в середине XIX века японское искусство стало популярным в Париже и заинтересовало Моне, Дега, а вслед за ними и Ван Гога. Он посещал галереи японского искусства в Париже и создавал свой образ Японии — изучая, коллекционируя гравюры и обсуждая их с другими художниками. Это дало искусству Ван Гога новое направление. Он отправился из Парижа на юг Франции — самое близкое к Японии место, которое можно было найти, не уезжая слишком далеко. Последовавшие за этим самые плодотворные в жизни Ван Гога годы были проникнуты увлечением японским искусством. В фильме присутствуют не только Франция и Нидерланды, но и Япония — ее уникальное наследие позволяет лучше понять искусство Ван Гога и увидеть все его многообразие.

7.1 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 7.6
Продолжительность 1 час 25 минут
Год выпуска 2019
Премьера в мире 4 июня 2019
Возраст 12+
Режиссер
Дэвид Бикерстафф
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма #АртЛекторийВкино: Ван Гог и Япония 1 постер
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