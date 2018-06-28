«Инсомния»: Рецензия Киноафиши

Мир за тоненькой дверью безумия

Картины про состояние между сном и реальностью – довольно популярная тема, которую пытались использовать раньше («Коматозники») с легкостью эксплуатируют и сейчас («Лимб», «Ночной кошмар»). Беспроигрышная тема всегда – то, что люди не могут объяснить, понять или потрогать, так что фантазию авторов никто не может остановить или сказать им, что так не бывает. Новой картиной на эту тему стала «Инсомния» - многоуровневое кино, сочетающее в себе различные теории о депривации сна, отсутствие удовлетворения от него, а еще вопросы о том, на что готовы пойти артисты ради сцены и признания.

Кадр из фильма «Инсомния»

В бывшей лечебнице для душевнобольных, а ныне на совершенно заброшенной территории экспериментальная театральная труппа решает поставить пьесу. Они набирают молодых, активных и готовых на все актеров и ставят единственную задачу – нельзя спать. По мнению Альмы, руководителя всего действа, это именно то, что может помочь объединить страх и талант. Так как труппу покинула главная актриса, они срочно ищут замену, и на ее место приходит Бьянка Агуилар. Она быстро понимает, что сновидения без сна способны не только пугать, но и убивать. Девушка пытается узнать, откуда взялась пьеса, которую так хотят поставить, и почему ее финал нужно придумать самостоятельно.

Кадр из фильма «Инсомния»

Хотя «Инсомния» и строится на простых классических приемах: темных углах, заброшенное здание крайне способствует этому, призраках прошлого, звуках, постоянно преследующих героев, (свисток у каждого из актеров), фильм получился гораздо более сложным и многослойным. Здесь есть характеры, несмотря на то что папа главной героини мнит себя Гоголем и постоянно прячется в круге из мела. Есть и параллели с «Астралом» и прочими фильмами, где герои засыпают и оказываются черт знает где, а на них постоянно выпрыгивают непонятные субстанции то тут, то там. В «Инсомнии» есть также совершенно жанровые эпизоды – сцена в ванной, пока ее вновь не пересняли для очередной части «Кошмара на улице Вязов», и прятки в печи, где герои пытаются почувствовать себя реальными Гензелем и Гретель. Но главное, испанцы не зацикливаются лишь на пугании или одной идее, как делают наши или американские кинематографисты, они постоянно следят за развитием всего, о чем решили рассказать, и доносят свои мысли до зрителей.

Кадр из фильма «Инсомния»

Все в труппе следят друг за другом, помогая не заснуть и оставаться в форме. Они едят все, чем могут разжиться, находятся в постоянном стрессе из-за галлюцинаций и все равно не сдаются, потому что Альма, их глава, может создать из них настоящих звезд. Но Бьянка, погружаясь все глубже в лимб, задает все больше вопросов, а поиски ответов приводят ее в ту часть больницы, куда ходить запрещено, девушка обнаруживает и оригинальный текст пьесы, которая должна закончиться страшным пожаром.

Кадр из фильма «Инсомния»

Пока еще сериальная звезда, аргентинка Эва Кватрокки («Хрупкость тела», «Дорога к любви»), как и остальные актеры, не заморачивалась на съемках на сне. У героев очень хорошо получается изображать людей, которые перешли через грань ста восьми часов, когда люди полностью переходят в лимб. Где они путешествуют и знакомятся со своими прототипами, которых изображают на сцене. Белен Руэнда (ремейк «Идеальных незнакомцев», «Приют») сыграла Альму, руководителя труппы. Жесткую и несговорчивую женщину, у которой есть план на всех, и она, не мучаясь угрызениями совести, помогает актерам сделать шаг в безумие.

Кадр из фильма «Инсомния»

Картина «Инсомния» - одна из тех историй, на основании которых будут создаваться новые франшизы и базы того, как нужно пугать кинозрителей. Это неглупое, глубокое кино с правильными мотивациями, страшными сценами, любимыми всеми привидениями и теорией о том, что же такое актерство. Все вмест - это захватывающая история о том, как можно снять недорогое кино, способное понравится и тем, кто любит пугаться, и тем, кто не против подумать. А пока создатели «Инсомнии» раздумывают над продолжением своего проекта, кинопублика может порадоваться, что теперь в кино их ждут не только монстры, сатира и драма, но и умные, развлекательные проекты, готовые и умеющие разговаривать с ними на одном языке.

Дмитрий Бортников

В российском прокате с 28 июня 2018 года

Расписание и покупка билетов на фильм «Инсомния»