Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Нахимовцы"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
Все
Российские
Зарубежные
Киноафиша
Персоны
Герман Палашиос
Герман Палашиос
Germán Palacios
О персоне
Фильмография
Герман Палашиос
Germán Palacios
В избранное
Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
30 мая 1963
Возраст
59 лет
Знак зодиака
Близнецы
Карьера
Актер
Биография Германа Палашиоса
Родился 30 мая 1963 года. Буэйнос-Айрес, Аргентина.
Развернуть
Фильмография Германа Палашиоса
Fever Dream
драма
2021, Чили / Испания / США
6.0
Инсомния
ужасы, триллер
2018, Аргентина / Испания / Уругвай
5.0
XXY
драма
2007, Аргентина / Франция / Испания
7.0
Все фильмы
Related video
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»
Эти 3 знака Зодиака обладают "дурным глазом"
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь
Помните красавца Эду из «Семейных уз»? Гляньте, что с ним сделала болезнь
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»
Это вам не СССР: Авербух не смолчал об участи фигуристов России
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев
«Позовите полицию!»: добрый мультфильм СССР привел иностранцев в ужас
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне
Вот почему Галкин так и не стал народным артистом
Народ потерял дар речи: какой выросла маленькая Женя из «Сватов»