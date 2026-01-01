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Наталия де Молина
Natalia de Molina
Киноафиша
Персоны
Наталия де Молина
Наталия де Молина
Natalia de Molina
Дата рождения
19 декабря 1989
Возраст
36 лет
Знак зодиака
Стрелец
Карьера
Актриса
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Комедийный актёр
,
Герой триллеров
Биография Наталия де Молина
Родилась 19 декабря 1989 года. Испания.
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7.0
Чёрный шар
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(2013)
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Фильмография Наталия де Молина
7
Чёрный шар
La bola negra
драма, мюзикл
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Смотреть трейлер
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Суперзвезда
драма, комедия, мини-сериал
2025, Испания
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криминал, триллер, мини-сериал
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Могу я поговорить с Врагом
Gila: ¿es el enemigo?
комедия
2024, Испания
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Осада
Asedio
боевик, приключения, криминал
2023, Мексика / Испания
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Незавершённое дело
La maniobra de la tortuga
приключения, триллер
2022, Испания / Аргентина
6.4
Один год, одна ночь
Un año, una noche
драма
2022, Франция / Испания
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Девочки
Las Niñas
драма, приключения
2020, Испания
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