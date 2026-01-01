Мария Альфонса Россо

Даже Хюррем попросила бы добавки: масленичная альтернатива блинчикам с турецким акцентом — рецепт от шеф-повара

Чем закончились «Ландыши. Вторая весна» и почему зрители увидели намек на 3 сезон? Кажется, это еще не финал

В 2025 году этот сериал смотрели 832,7 млн часов: никто и не ожидал такого успеха от спин-оффа ситкома

Что будет, если смешать «ВАЛЛ-И» и культовое аниме 90-х? Узнаем в новинке «Союзмультфильма» про ИИ и постапокалипсис

«Я требую продолжения банкетаy» yу или хотя бы ответа, кто это сказал в советском кино: тест

«Очередной сериал про ментов»: почему Антон Васильев отказался от съемок в «Невском»

Смотрели «Сказку о царе Салтане» в кино? А теперь тест: вспомните, что пропало на 5 кадрах из фильма (спойлер: многие провалятся)

Новый триумф после 2,4 млрд в кассе: российский фильм покоряет мировой прокат — от США до Монголии

В Казахстане сняли свое «Слова пацана»: в России об этом фильме почти не слышали, а жаль - рейтинг 7,8

В кабинете Брагина кровь рекой: что показали в 9-й серии «Первого отдела 5»