Фильмография
Мария Альфонса Россо
María Alfonsa Rosso
Мария Альфонса Россо
Мария Альфонса Россо
María Alfonsa Rosso
Актерское амплуа
Комедийный актёр, Актёр ужасов, Драматический актёр
Популярные фильмы
7.6
La Singla
(2023)
6.1
Хорошие манеры
(2023)
5.6
Репортаж: Апокалипсис
(2014)
Фильмография Мария Альфонса Россо
3.4
Королева монастыря
La reina del convento
комедия
2024, Испания
7.6
La Singla
La Singla
2023, Германия / Испания
6.1
Хорошие манеры
Los buenos modales
комедия, драма
2023, Испания
5.4
Инсомния
No dormirás
ужасы, триллер
2018, Аргентина / Испания / Уругвай
5.6
Репортаж: Апокалипсис
[REC] 4: Apocalipsis
ужасы
2014, Испания
