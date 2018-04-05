«Девушки и танки»: Рецензия Киноафиши

Танководство как спорт

В школе «Оарай» опять проблемы, и опять их можно решить только, если ученицы одержат победу в ближайшем соревновании по танководству. Школьницы быстро находят новый танк и новых подруг, готовых поддержать их в трудную минуту и принять участие в соревновании в составе команды школы. Новоявленные танкистки в команде «Оарай» не так уж просты. В конце концов, они выбрались из гетто и заметно отличаются от воспитанниц школы. Противниками «Оарай» становятся девушки, рассекающие на французских танках. У каждой команды есть своя стратегия, вопрос только в том, чья тактика окажется выигрышной.

Кадр из фильма «Девушки и танки»

«Девушки и танки» ‒ первая часть из запланированных шести киносериала, являющегося продолжением телесериала 2012 года. Также в 2015 году был выпущен полнометражный фильм, в котором героини аниме вновь защищали свою школу на соревнованиях по танководству. Отсюда и особенности подачи материала, свойственные новинке кинопроката. О персонажах, их прошлом, интересах и семьях, создатели первой части продолжения сериала и фильма предпочитают много не разговаривать. Зритель с первых минут оказывается в обществе героинь, давно знакомых друг с другом, и заброшен в мир, чья мифология уже была проработана в предыдущих проектах. Чтобы он совсем уж не заплутал и не потерялся на просторах аниме, ему перед показом серии читает лекцию Илья Лагутенко. Музыкант рассказывает об истории «Девушек и танков» и о танководстве, поясняя, что в мире этого аниме танки стали частью не военных действий, а спорта, и никто в сражениях не погибает.

Кадр из фильма «Девушки и танки»

Кроме исторической справки Илья Лагутенко дает своего рода наставление тем, кто находится в зрительном зале, как смотреть первую часть киносериала. И с музыкантом легко согласиться. При просмотре этого аниме без чувства юмора, и правда, не обойтись. Если принимать увиденное излишне всерьез, то можно упустить иронию и самоиронию, свойственные первой части продолжения приключений учениц «Оарай». Создатели аниме ошарашивают неподготовленного зрителя тем, как танководство связано с брачными узами, и нагло посмеиваются над избитой аналогией между любовью и войной. Тем не менее без морали фильм, базирующийся на сражении, абсурдном в своей свободе от пут физики, не остался. Она, быть может, давно всем известна, но на фоне происходящего звучит сия житейская мудрость едва ли не трогательно и наивно. Озвучивать ее здесь мы не будем во избежание спойлеров.

Кадр из фильма «Девушки и танки»

Первая часть киносериала «Девушки и танки» по настроению несколько отличается от полнометражного мультфильма. Юмор в новом фильме стал взрослее и провокационнее, по сравнению с ним шутки полного метра 2015 года похожи на детский лепет. При этом создатели первой из шести частей умудрились впихнуть в ленту продолжительностью менее 50 минут достаточно многое. Здесь вам и школьная неуспеваемость, и трудовое рабство, и намек на алкоголизм (в кадре, конечно, только безалкогольный напиток), и бедность во плоти, которая становится поводом для неприятия сверстницами. Героини картины сталкиваются с теми, кто не принимает их мир и ценности, и все же находят точки соприкосновения, не дающие неприязни и разногласиям перерасти в непреодолимую вражду.

Кадр из фильма «Девушки и танки»

Ждать от первой части киносериала утонченности работ Миядзаки, безусловно, не стоит. Персонажи этого аниме больше похожи на войнов в матросках из «Сейлор Мун», хоть вместо магии у них танки, а на кону стоит не спасение мира, а победа в спортивном соревновании. Ироничность «Девушек и танков», конечно, не всегда удобоварима. Мягко говоря, резко оборвавшись в разгаре боя, фильм оставит немало вопросов и рискует вызвать споры относительно просмотренного, особенно, если вы не видели хотя бы ленту 2015 года, в которой представительницы разных школ объединяются, чтобы спасти еще недавних противников. Тем не менее парадоксальный юмор «Девушек и танков» по большей части работает, пусть даже вызывает он подчас не улыбку, а удивление, потому что делает осязаемой болезненность ряда проблем.

Елена Громова

В российском прокате с 5 апреля 2018 года

Расписание и покупка билетов на фильм «Девушки и танки»