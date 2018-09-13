«Бельканто»: Рецензия Киноафиши

Музыка нас связала

В конце 1996 года в особняке вице-президента одной из стран Южной Америки проходит приём по случаю дня рождения японского предпринимателя Хоцуми Хосокавы (Кен Ватанабе). В числе приглашённых гостей помимо дипломатов, политиков и бизнесменов оказывается (разумеется не бесплатно) оперная певица Роксана Косс (Джулианна Мур). Её чарующий голос (озвученный Рене Флеминг) запал имениннику в душу задолго до очного знакомства. Именно он настаивал на выступлении дивы. Исполнение арии из «Русалки» прерывают автоматные очереди: особняк захватывают повстанцы в надежде взять в заложники президента страны. Однако главы государства на приёме не оказалось, потому что он предпочёл остаться дома и посмотреть телесериал. Революционеры требуют в обмен на свободу заложников выпустить из тюрем своих товарищей и всех политических заключённых. Дом окружают полицейские и правительственные войска. Чтобы передать заложникам еду и предметы первой необходимости, в особняк заходит оказавшийся в это время в Перу в отпуске сотрудник Красного Креста Йоахим Месснер (Себастьян Кох) и вступает в переговоры с террористами.

Кадр из фильма «Бельканто»

«Бельканто» снят по роману Энн Пэтчетт «Заложники», в основу которого легли события, произошедшие в Лиме, столице Перу. На протяжение 126 дней боевики Революционного движения имени Тупака Амару удерживали заложников в захваченном посольстве Японии. Съёмки картины проходили в двух локациях: сцены внутри особняка – в Йонкерсе на юго-востоке штата Нью-Йорк, происходящее вокруг оцепленной территории резиденции – в Мехико. Закрытое пространство и чувство неопределённости, потери во времени, нагнетаемое режиссёром Полом Вайцем намеренно, становятся главными движущими силами всего действия. Люди из разных стран, говорящие на разных языках, вынуждены жить бок о бок, учиться понимать друг друга и не только на уровне речевой коммуникации. Казалось бы, между вооружёнными террористами и беззащитными заложниками пролегает очевидная граница, однако, когда дело доходит до обыкновенных потребностей, например, воды, все вынужденные обитатели особняка – просто люди.

Кадр из фильма «Бельканто»

Одна из ключевых ролей отведена переводчику господина Хосокавы Гену (Рё Касэ). Он владеет множеством языков и первое время является связующим звеном как в переговорах Месснера и лидера повстанцев команданте Беньямина (Теноч Уэрта), так и в разговорах Косс и Хосакавы. Будучи одним из самых благоразумных заложников, Ген дольше остальных не поддаётся стокгольмскому синдрому, однако первым берётся учить молодую революционерку Кармен (Мария Мерседес Корой) английскому языку. Если любовная линия американской оперной певицы и японского бизнесмена предсказуема и вполне логична с самого начала, то отношения Гена и Кармен сложнее. Даже наивная Кармен понимает, что выдвинутые её товарищами требования невыполнимы, а значит, хорошо эта история не закончится.

Кадр из фильма «Бельканто»

Грань между любовью и психологической травмой стирается по мере того, как особняк превращается в коммуну, обитатели которой вместе готовят еду, стригут кусты в саду, учатся петь. Было бы трудно показать, как жертвы и преступники проникаются взаимной симпатией, без чуткой и слаженной игры Ватанабе, Мур, Криса Ламберта и особенно латиноамериканских актёров. Сценарий, написанный Полом Вайцем вместе с Энтони Вентраубом, полон нежного юмора, но несмотря на это мы ни на секунду не забываем о приближении страшной развязки. Классическая музыка, подобранная Дэвидом Маджзлином, выступавшим композитором во множестве документальных фильмов (например, «Грехи моего отца» о сыне Пабло Эскобара), органично ложится как на идиллические сцены, так и на финальную бойню.

Кадр из фильма «Бельканто»

Режиссёр Пол Вайц, почти 20 лет назад дебютировавший с «Американским пирогом», снявший в 2010 году сиквел «Знакомства с Факерами», последние четыре года приятно удивляет зрителя проникновенными драмами, будь то сериал «Моцарт в джунглях» о приключениях гобоистки в Нью-Йорке, или полнометражная «Бабушка». И в этот раз Вайц снял фильм не о стокгольмском и даже не о «лимском» синдроме (привязанности и симпатии террористов к заложникам), а о любви, которая не имеет ни национальности, ни политических убеждений, ни страха. Любви, которая и делает нас людьми.

Леонид Аверин

В российском прокате с 13 сентября 2018 года

Расписание и покупка билетов на фильм «Бельканто»