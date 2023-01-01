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Бельканто
Бельканто, 2018: актеры и роли
Bel Canto
Бельканто
2018 / США
Трейлер
5.9
Оцените
13
голосов
Рейтинг IMDb: 5.4
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Бельканто, 2018: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Пол Вайц
Paul Weitz
В ролях
Кристофер Ламберт
Christopher Lambert
Джулианна Мур
Julianne Moore
Кен Ватанабе
Ken Watanabe
Себастьян Кох
Sebastian Koch
Олек Крупа
Olek Krupa
Торбьорн Харр
Thorbjørn Harr
Эльза Зильберштейн
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