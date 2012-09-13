Мультфильм показан в кино перед 3D ре-релизом "В поисках Немо".
Бедный Рекс. Другие игрушки думают, что он унылый и портит все вечеринки. Но когда Бонни решает поиграть с ним во время вечернего купания, из зануды он в одно мгновение превращается в… Веселозавра Рекса! Когда заразительное веселье, царящее в ванной, захватывает Базза, Вуди и других персонажей из «Истории игрушек», они вынуждены признать, что Рекс – настоящий король этой пенной вечеринки
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