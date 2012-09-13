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Постер фильма Веселозавр Рекс 3D
7.7
Веселозавр Рекс 3D - мультфильм
Киноафиша Фильмы Веселозавр Рекс 3D
7.7

Веселозавр Рекс 3D

, 2012
Partysaurus Rex
США / семейный, короткометражный / 18+
Трейлеры
Постер фильма Веселозавр Рекс 3D
7.7
Веселозавр Рекс 3D - мультфильм
Веселозавр Рекс 3D  мультфильм

Причины посмотреть

О фильме

Мультфильм показан в кино перед 3D ре-релизом "В поисках Немо".

Бедный Рекс. Другие игрушки думают, что он унылый и портит все вечеринки. Но когда Бонни решает поиграть с ним во время вечернего купания, из зануды он в одно мгновение превращается в… Веселозавра Рекса! Когда заразительное веселье, царящее в ванной, захватывает Базза, Вуди и других персонажей из «Истории игрушек», они вынуждены признать, что Рекс – настоящий король этой пенной вечеринки

В ролях

Том Хэнкс
Том Хэнкс
Woody
Тим Аллен
Тим Аллен
Buzz Lightyear
Джон Кьюсак
Джон Кьюсак
Тимоти Далтон
Тимоти Далтон
Уоллес Шоун
Уоллес Шоун
Rex
Кори Бертон
Capn Suds
Кори Бертон
Кори Бертон
Capn Suds
Тони Кокс
Тони Кокс
Chuck E. Duck
Дональд Фуллилов
Chuck E. Duck
Эмили Хан
Bonnie
Дон Риклз
Дон Риклз
Мистер Картошка
Лори Алан
Лори Алан
Bonnie's Mom
Режиссер Марк Уолш
Сценарист Джон Лассетер, Марк Уолш
Композитор BT
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 7 минут
Год выпуска 2012
Премьера онлайн 15 сентября 2012
Премьера в мире 13 сентября 2012
Дата выхода
13 сентября 2012 Россия 0+
29 марта 2013 Великобритания
28 марта 2013 Германия
29 марта 2013 Ирландия
14 сентября 2012 Испания
13 сентября 2012 Казахстан
29 марта 2013 Нидерланды 6
14 сентября 2012 США
13 сентября 2012 Украина
29 марта 2013 Южная Корея ALL
MPAA G
Производство Pixar Animation Studios, Walt Disney Pictures
Другие названия
Partysaurus Rex, Toy Story Toons: Partysaurus Rex, Câu Chuyện Đồ Chơi: Bữa Tiệc Trong Phòng Tắm, Curtas Toy Story: Festa-Sauro Rex, Festa-Sauro Rex, Fiesta Saurio Rex, Fiesta-Saurio Rex, Fiestasaurus Rex, Non c'è festa senza Rex, Peosaurus Rex, Povestea jucariilor: Partysaurus Rex, Rex Festa Saurus, Rex, le roi de la fête, Toy Story: Imprezozaur Rex, Веселозавр Рекс, Історія іграшок: Веселозавр Рекс, レックスはお風呂の王様, Toy Story - Rex le Roi de la Fête, Toy Story Toons 3: Partysaurus Rex, Pixar - Rex, le roi de la fête, צעצוע של סיפור: חיית מסיבות, 파티사우루스 렉스, Toy Story Toons 3, Rex le Roi de la Fête, Toy Story Toons 3: Party Saurus Rex, Toy Story Toons: Festa-sauro Rex, Toy Story Toons: Fiesta saurio Rex, חיית מסיבות, 反斗奇兵迷你Show：抱抱龙大英雄

Рейтинг фильма

7.7
Оцените 11 голосов
7.4 IMDb

Трейлеры фильма

Все трейлеры
Веселозавр Рекс 3D - мультфильм
Веселозавр Рекс 3D Мультфильм
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