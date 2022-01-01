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Все части «Холодного сердца»
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Все части «Холодного сердца»

Анимационный фильм «Холодное сердце» от студии Disney — оригинальное переосмысление знаменитой сказки Андерсена о Снежной Королеве. 

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Холодное сердце 2
Холодное сердце 2
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8.0
анимация, семейный, детский
2019, США
Олаф и холодное приключение
Олаф и холодное приключение
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5.0
семейный, короткометражный, анимация, комедия, приключения
2017, США
Холодное сердце
Холодное сердце
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8.0
приключения, анимация, семейный
2013, США
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Жанр
Все Анимация Семейный Детский Короткометражный Комедия Приключения
Страна
Все США
Год
Все 2010-2019

Лента понравилась и зрителям, что гарантировало ей коммерческий успех, и критикам — они назвали ее лучшей мультипликационной полнометражкой от Дисней со времен расцвета и успеха студии в 1980-е и 1990-е. Неудивительно, что первая работа дала начало франшизе.

В каком порядке смотреть все мультфильмы «Холодное сердце» по хронологии

2013, «Холодное сердце»

У одной из юных принцесс королевства Эренделл — Эльзы — есть волшебная способность: она умеет создавать лед и снег и повелевать ими. Пока этот дар никому не вредит: девочка забавляет им младшую сестренку Анну.

Но с техникой безопасности в королевском дворце неладно: мысль о том, что талант Эльзы опасен, осеняет светлые головы ее родителей лишь после того, как она, споткнувшись, попадает «магическим ударом» в голову Анны. И та начинает буквально застывать. Королевской чете приходится обратиться за помощью к вождю троллей, Пабби. У того получается исцелить девочку и стереть ее память как о случившемся, так и об опасной магии сестры. Он предупреждает старшую о том, что ей нельзя поддаваться страху и терять контроль над собственной силой — иначе случится большая беда. Семья запирается в своем родовом замке, чтоб защитить людей от Эльзы — да и ее от них.

Та следует совету отца-короля и уединенно живет в своих покоях, ни с кем не общаясь. Анна хотела бы общаться с сестрой, но это невозможно — и она тоже растет в изоляции в замковых стенах. Через 10 лет после трагического случая король и королева отправляются в морское путешествие, обещая возвратиться через месяц, но это плавание становится последним для них: их жизни уносит шторм.

Теперь на пустой трон должна взойти Эльза — сумеет ли она достойно контролировать себя и не замерзнут ли жители королевства насмерть?

2015, «Холодное торжество» (короткометражный)

Через год после финала первого фильма компания, состоящая из Эльзы, Свена, Олафа и Кристоффа, устраивает Анне в ее день рождения сюрприз. Девушка должна пройти по длиннющей нитке, пересекающей территорию всего королевства. Та послушно идет, но простуженная Эльза умудряется чихнуть и создает тем самым стайку мелких, но жутко вредных снеговичков...

2017, «Олаф и холодное приключение» (короткометражный)

Грядут праздники, и Эльза рассказывает сестре грустную историю: со времени смерти их родителей в Эренделле празднуют без красивых праздничных традиций. Свен и Олаф немедленно решают отправиться в странствие и привезти самую лучшую традицию, чтобы развеселить сестер...

2019, «Холодное сердце 2»

Действие происходит спустя 3 года после событий первой ленты. Однажды Эренделл заключил мир с пограничным племенем Нортулдры. Королевская армия построила для аборигенов плотину. Но мир продержался недолго, и разгневанные духи, живущие в Зачарованном лесу, прогнали солдат Эренделла прочь.

Эльза начинает слышать призыв незнакомого загадочного голоса. Она следует за ним и нечаянно способствует пробуждению спящих духов из Зачарованного леса. Те немедленно наводят ужас на жителей королевства, приходится организовывать эвакуацию мирного населения. Дед вождя троллей Пабби утверждает, что одной Эльзе под силу совладать с духами — но для этого ей предстоит отправиться на территорию Зачарованного леса. Что она и делает в компании верных друзей. Но духи не намерены пускать кого-либо в свои владения: на незваных гостей нападает воздушный дух в виде могучего вихря-торнадо. Но Эльзе удается справиться с ним. Ограничатся ли духи этим нападением?..

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