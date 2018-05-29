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Путешествие семерых, не очень хорошо знакомых людей обрывается, когда под их машину попадает случайно вышедший на дорогу лось. Ребятам приходится разделиться, чтобы найти помощь. Одна из групп находит в лесу заброшенный дом, где они натыкаются на старинный фотоаппарат и жуткие фотографии, среди которых есть и снимок их автомобиля. Играясь с вроде как давно не работающим аппаратом, молодежь делает несколько снимков, и каждый из них уносит жизнь попавшего в кадр человека. Так что героям предстоит…