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Фото на память Фото на память
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Фото на память 2018 / Россия
4.4 Оцените
16 голосов Рейтинг IMDb: 4.5
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Отзывы о фильме «Фото на память»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

Путешествие семерых, не очень хорошо знакомых людей обрывается, когда под их машину попадает случайно вышедший на дорогу лось. Ребятам приходится разделиться, чтобы найти помощь. Одна из групп находит в лесу заброшенный дом, где они натыкаются на старинный фотоаппарат и жуткие фотографии, среди которых есть и снимок их автомобиля. Играясь с вроде как давно не работающим аппаратом, молодежь делает несколько снимков, и каждый из них уносит жизнь попавшего в кадр человека. Так что героям предстоит…

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nellybur 29 мая 2018, 13:13
Оценка
Видела трейлер. Чушь несусветная
29 мая 2018, 13:13 Ответить
kamilochka94 15 июня 2018, 00:57
Херня полная
15 июня 2018, 00:57 Ответить
Олег 17 июня 2018, 15:16
Не ходите
17 июня 2018, 15:16 Ответить
grisha.nik-63 17 июня 2018, 21:31
Оценка
Фильм, полный отстой. Рекомендую не тратмть время..
17 июня 2018, 21:31 Ответить
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