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Ирина Темичева
Ирина Темичева
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Ирина Темичева
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Дата рождения
23 июля 1985
Возраст
37 лет
Знак зодиака
Рак
Биография Ирины Темичевой
Родилась 23 июля 1985 года.
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Фильмография Ирины Темичевой
Ресторан по понятиям
криминал, комедия
2022, Россия
0.0
Гудбай, Америка!
комедия, драма
2020, Россия
7.0
Фото на память
ужасы, триллер
2018, Россия
4.0
Вьюга
мелодрама
2015, Россия
5.0
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В съемках приняли участие реальные офицеры-подводники.
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13 июля 2020 11:08
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