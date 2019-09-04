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Постер фильма Атлантида
6.8
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6.8

Атлантида

, 2019
Atlantis
Украина / драма / 18+
Постер фильма Атлантида
6.8

О фильме

Фильм о войне на Донбассе.

В ролях

Andriy Rymaruk
Serhiy
Liudmyla Bileka
Katya
Vasyl Antoniak
Ivan
Lily Hyde
Ketrin
Philip Paul Peter Hudson
Foreign Representative
Igor Tytarchuk
Forensic Examiner
Sergiy Komishon
Forensic Examiner
Sergiy Livitsky
Head of the Group of Engineers
Виталий Сударков
Aidman
Kateryna Popravka
Translator
Режиссер Валентин Васянович
Сценарист Валентин Васянович
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Украина
Продолжительность 1 час 46 минут
Год выпуска 2019
Премьера онлайн 16 октября 2019
Премьера в мире 4 сентября 2019
Дата выхода
17 сентября 2020 Нидерланды
5 ноября 2020 Украина
Сборы в мире $37 690
Производство Garmata Film Production, Limelite, Государственное агентство Украины по вопросам кино
Другие названия
Atlantis, Атлантида, Atlantida, Atlantyda, Ατλαντίδα, アトランティス, 荒蕪世紀詩篇, Atlantis 2020

Рейтинг фильма

6.8
Оцените 10 голосов
6.9 IMDb

Отзывы о фильме

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