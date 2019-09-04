В ролях
Philip Paul Peter Hudson
Foreign Representative
Igor Tytarchuk
Forensic Examiner
Sergiy Komishon
Forensic Examiner
Sergiy Livitsky
Head of the Group of Engineers
Kateryna Popravka
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Все актеры и съемочная группа
Режиссер
Валентин Васянович
Сценарист
Валентин Васянович
Детали фильма
Страна
Украина
Продолжительность
1 час 46 минут
Год выпуска
2019
Премьера онлайн
16 октября 2019
Премьера в мире
4 сентября 2019
Дата выхода
|17 сентября 2020
|Нидерланды
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|5 ноября 2020
|Украина
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Сборы в мире
$37 690
Производство
Garmata Film Production, Limelite, Государственное агентство Украины по вопросам кино
Другие названия
Atlantis, Атлантида, Atlantida, Atlantyda, Ατλαντίδα, アトランティス, 荒蕪世紀詩篇, Atlantis 2020