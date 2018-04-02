«Большой злой Лис и другие сказки»: Рецензия Киноафиши

Зверинец на выезде

Вы видите этот постер и вам уже хочется посмотреть этот фильм. Вы не знаете, о чём он, понятия не имеете, кто его авторы. Но признайте, этот совсем не большой и явно не злой лис выглядит таким знакомым, почти родным, что хочется сгрести его в охапку, пожулькать, а потом чуть помятого поставить обратно на сцену и послушать его сказки. И не важно, что вам не три года. Кстати, если у вас есть кто-то, кому три года, смело берите его с собой. Ведь «Большой злой лис и другие сказки» - это совершенно детский мультфильм. Но при этом способный очаровать любого взрослого, благодаря своей уникальной, не побоюсь этого слова, анимации.

Кадр из м/ф «Большой злой лис и другие сказки»

Три сценки из сельской жизни перед зрителями разыгрывает звериный театр. Похоже на какой-нибудь региональный ТЮЗ, которому вы точно не простили бы примитивизм, будь перед вами обычные актёры. Но этот анимационный зверинец беззастенчиво пользуется своим обаянием и переносит на экран довольно типичные для европейской сказочной культуры сюжеты. Понятно, что будут поправки и на современность, и на французское происхождение автора, но каждая из сказок узнаваема, пожалуй, в большинстве стран мира. А каждый персонаж тут - ходячий архетип. Судите сами.

Кадр из м/ф «Большой злой лис и другие сказки»

Есть здравомыслящий и педантичный Свин. Так сказать, терпение фермы. Которому, понятное дело, за его занудство порой достаётся больше остальных. Традиционно за его злоключения отвечает парочка бестолковых друзей - Кролик и Гусь. Кажется, именно про них сочинили поговорку «Два дебила - это сила». Они - главный манок для детской аудитории. Взрослым в их шутках будет не хватать тонкости, иронии. Но ведь кому-то всегда надо поскальзываться на банановой кожуре. Титульного Лиса, к сожалению всей публики, в этом мультфильме крайне мало. Ему посвящена лишь одна новелла. Плюс он отвечает за конферанс. И можно быть совершенно уверенными в том, что именно история Лиса понравится взрослым. Потому что она подарит воспоминания об одном из лучших советских мультфильмов - «Волк и телёнок». Безумные боевые курицы отвечают за массовку. Ну, а Волк… пытается остаться Волком во что бы то ни стало.

Кадр из м/ф «Большой злой лис и другие сказки»

Пока дети наслаждаются действительно удачными гэгами (кажется, ниже пояса шуток тут нет или они сыграны так деликатно, что это не заметно), взрослым я предлагаю насладиться самой отрисовкой. «Большой злой лис» - это по-хорошему фермерское кино, которое продают в отделе Organic вместе с выращенными Свином помидорами. Каждый кадр - словно иллюстрация из нашей любимой и оттого потрёпанной книжки. Ожившие акварели, за скромностью которых прячется куда больше души, чем даже в короткометражках Pixar. Бледноватая картинка - это одновременно и плюс, и минус «Лиса». Затащить на этот мультфильм ребёнка всё равно, что предложить ему кусок домашнего пирога после переполненного пищевыми добавками пирожного «Барни» - броских, брызжущих красками мультфильмов Disney, Dream Works и т.п. Это нужно распробовать прежде, чем сказать: мне нравится. И создатели, а режиссёр, кстати, номинант на «Оскар» 2014 года, понимают этот расклад. Они ставят в начало нелепые приключения Кролика с Гусём, чтобы дети втянулись. В то время, как глаза взрослых уже с первых кадров отдыхают и получают истинное эстетическое удовольствие. Будьте готовы в финале вылавливать «пасхалки».

Кадр из м/ф «Большой злой лис и другие сказки»

В отличие от предыдущей работы Бенджамина Реннера, мультфильма «Эрнест и Селестина», на «Большого злого лиса» вы едва ли пойдёте добровольно без детей. Ни постер, ни трейлер не пытаются обмануть зрителей и сказать, что эта картина для любого возраста. Так что если у вас есть дети, считайте, вам крупно повезло увидеть этот скромный анимационный шедевр на большом экране. И, кстати, никакого 3D. 100% organic.

Вероника Скурихина

В российском прокате с 12 апреля 2018 г

Расписание и покупка билетов на фильм «Большой злой лис и другие сказки»