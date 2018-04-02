«Большой злой Лис и другие сказки»: Рецензия Киноафиши
Вы видите этот постер и вам уже хочется посмотреть этот фильм. Вы не знаете, о чём он, понятия не имеете, кто его авторы. Но признайте, этот совсем не большой и явно не злой лис выглядит таким знакомым, почти родным, что хочется сгрести его в охапку, пожулькать, а потом чуть помятого поставить обратно на сцену и послушать его сказки. И не важно, что вам не три года. Кстати, если у вас есть кто-то, кому три года, смело берите его с собой. Ведь «Большой злой лис и другие сказки» - это совершенно детский мультфильм. Но при этом способный очаровать любого взрослого, благодаря своей уникальной, не побоюсь этого слова, анимации.
Три сценки из сельской жизни перед зрителями разыгрывает звериный театр. Похоже на какой-нибудь региональный ТЮЗ, которому вы точно не простили бы примитивизм, будь перед вами обычные актёры. Но этот анимационный зверинец беззастенчиво пользуется своим обаянием и переносит на экран довольно типичные для европейской сказочной культуры сюжеты. Понятно, что будут поправки и на современность, и на французское происхождение автора, но каждая из сказок узнаваема, пожалуй, в большинстве стран мира. А каждый персонаж тут - ходячий архетип. Судите сами.
Есть здравомыслящий и педантичный Свин. Так сказать, терпение фермы. Которому, понятное дело, за его занудство порой достаётся больше остальных. Традиционно за его злоключения отвечает парочка бестолковых друзей - Кролик и Гусь. Кажется, именно про них сочинили поговорку «Два дебила - это сила». Они - главный манок для детской аудитории. Взрослым в их шутках будет не хватать тонкости, иронии. Но ведь кому-то всегда надо поскальзываться на банановой кожуре. Титульного Лиса, к сожалению всей публики, в этом мультфильме крайне мало. Ему посвящена лишь одна новелла. Плюс он отвечает за конферанс. И можно быть совершенно уверенными в том, что именно история Лиса понравится взрослым. Потому что она подарит воспоминания об одном из лучших советских мультфильмов - «Волк и телёнок». Безумные боевые курицы отвечают за массовку. Ну, а Волк… пытается остаться Волком во что бы то ни стало.
Пока дети наслаждаются действительно удачными гэгами (кажется, ниже пояса шуток тут нет или они сыграны так деликатно, что это не заметно), взрослым я предлагаю насладиться самой отрисовкой. «Большой злой лис» - это по-хорошему фермерское кино, которое продают в отделе Organic вместе с выращенными Свином помидорами. Каждый кадр - словно иллюстрация из нашей любимой и оттого потрёпанной книжки. Ожившие акварели, за скромностью которых прячется куда больше души, чем даже в короткометражках Pixar. Бледноватая картинка - это одновременно и плюс, и минус «Лиса». Затащить на этот мультфильм ребёнка всё равно, что предложить ему кусок домашнего пирога после переполненного пищевыми добавками пирожного «Барни» - броских, брызжущих красками мультфильмов Disney, Dream Works и т.п. Это нужно распробовать прежде, чем сказать: мне нравится. И создатели, а режиссёр, кстати, номинант на «Оскар» 2014 года, понимают этот расклад. Они ставят в начало нелепые приключения Кролика с Гусём, чтобы дети втянулись. В то время, как глаза взрослых уже с первых кадров отдыхают и получают истинное эстетическое удовольствие. Будьте готовы в финале вылавливать «пасхалки».
В отличие от предыдущей работы Бенджамина Реннера, мультфильма «Эрнест и Селестина», на «Большого злого лиса» вы едва ли пойдёте добровольно без детей. Ни постер, ни трейлер не пытаются обмануть зрителей и сказать, что эта картина для любого возраста. Так что если у вас есть дети, считайте, вам крупно повезло увидеть этот скромный анимационный шедевр на большом экране. И, кстати, никакого 3D. 100% organic.
Вероника Скурихина
В российском прокате с 12 апреля 2018 г
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