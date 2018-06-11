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Дилили в Париже
Киноафиша Фильмы Дилили в Париже
Dilili à Paris

Дилили в Париже, 2018

2018 / Франция / Бельгия / Германия
6.9 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
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6.9 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
Продолжительность 1 час 35 минут
Год выпуска 2018
Премьера онлайн 10 марта 2022
Премьера в мире 11 июня 2018
Режиссер
Мишель Осело
Все актеры и съемочная группа
Постер мультфильма Дилили в Париже 2 постера
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