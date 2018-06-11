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Дилили в Париже
Dilili à Paris
Дилили в Париже, 2018
2018 / Франция / Бельгия / Германия
6.9
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10
голосов
Рейтинг IMDb: 6.8
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Жанр:
приключения
анимация
семейный
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6.9
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 6.8
Продолжительность
1 час 35 минут
Год выпуска
2018
Премьера онлайн
10 марта 2022
Премьера в мире
11 июня 2018
Режиссер
Мишель Осело
Все актеры и съемочная группа
2 постера
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