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Маленькие семейные преступления Маленькие семейные преступления
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Piccoli Crimini Coniugali

Маленькие семейные преступления, 2017

2017 / Италия
5.3 Оцените
12 голосов
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О фильме

Экранизация одноименного бестселлера французского писателя и драматурга, лауреата Гонкуровской премии Эрика-Эммануэля Шмитта. После страшной семейной ссоры он полностью теряет память и больше не узнает жену. А она — знает ли она его на самом деле? Собирая осколки семейного счастья, она пытается понять — как он всегда относился к ней? Почему ей больше не хочется спать с ним, а его влечет к ней все сильнее? Почему при полной амнезии он помнит некоторые детали свадебного путешествия? И правда ли он потерял память? Истина оборачивается не тем, чем всегда казалась, а между Мужчиной и Женщиной завязывается эмоционально-психологическая дуэль, в которой не будет победителей и проигравших. Семейное джалло от Алекса Инфашелли, разыгранное великолепными Маргеритой Буй и Серджо Кастелллито, стирает грань между кино и театром, театром метафор и отражений, в котором Мужчина — зеркало Женщины, и наоборот.

5.3 Оцените
12 голосов
Продолжительность 1 час 27 минут
Год выпуска 2017
Премьера в мире 6 апреля 2017
Возраст 16+
Режиссер
Алекс Инфашелли
В ролях
Маргерита Буй
Серджио Кастеллитто
Серджио Кастеллитто
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Маленькие семейные преступления 1 постер
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После серьезной травмы головы у него пропадает память. Он, конечно, помнит греческий алфавит и таблицу умножения, но, что за женщина забрала его из больницы, ответить затрудняется. По словам мужчины, он не помнит, кем был, чем занимался и какие у него были отношения с женой. Правда, к рассказам «возлюбленной» он тоже особого доверия не испытывает, выискивает в них логические несостыковки и все же тянется к женщине, назвавшейся его женой. Ей же приходится запастись терпением и вновь…
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