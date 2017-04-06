Маленькие семейные преступления, 2017

Экранизация одноименного бестселлера французского писателя и драматурга, лауреата Гонкуровской премии Эрика-Эммануэля Шмитта. После страшной семейной ссоры он полностью теряет память и больше не узнает жену. А она — знает ли она его на самом деле? Собирая осколки семейного счастья, она пытается понять — как он всегда относился к ней? Почему ей больше не хочется спать с ним, а его влечет к ней все сильнее? Почему при полной амнезии он помнит некоторые детали свадебного путешествия? И правда ли он потерял память? Истина оборачивается не тем, чем всегда казалась, а между Мужчиной и Женщиной завязывается эмоционально-психологическая дуэль, в которой не будет победителей и проигравших. Семейное джалло от Алекса Инфашелли, разыгранное великолепными Маргеритой Буй и Серджо Кастелллито, стирает грань между кино и театром, театром метафор и отражений, в котором Мужчина — зеркало Женщины, и наоборот.