«Маленькие семейные преступления»: Рецензия Киноафиши

Милые бранятся…

После серьезной травмы головы у него пропадает память. Он, конечно, помнит греческий алфавит и таблицу умножения, но, что за женщина забрала его из больницы, ответить затрудняется. По словам мужчины, он не помнит, кем был, чем занимался и какие у него были отношения с женой. Правда, к рассказам «возлюбленной» он тоже особого доверия не испытывает, выискивает в них логические несостыковки и все же тянется к женщине, назвавшейся его женой. Ей же приходится запастись терпением и вновь и вновь отвечать на его вопросы. Плюс соблазн воспользоваться беспамятством «любимого» мужчины и немножко перевоспитать его (или всласть поиздеваться над ним как один из вариантов) оказывается слишком силен.

Кадр из фильма «Маленькие семейные преступления»

«Маленькие семейные преступления» Алекса Инфашелли – экранизация одноименного произведения Эрика-Эммануэля Шмитта. Пьеса французского писателя неоднократно ставилась на театральных подмостках. Итальянская киноверсия мало чем отличается от хорошо поставленного спектакля. Пусть «Маленькие семейные преступления» на интуитивном уровне и дают прочувствовать различия между кино и театром, но перевес в ленте явно остается на стороне последнего. По сути, Инфашелли использует камеру как театральный бинокль, разглядывая, что же происходит в шикарных апартаментах семейной пары. Камера позволяет сфокусировать внимание зрителя на определенных деталях в декорациях и, таким образом, сделать сравнения в «Маленьких семейных преступлениях» более рельефными. Оператор Арнальдо Катинари раз за разом всматривается в языки пламени домашнего камина и не дает забыть о сравнении семейного очага с адом. Однако в таком подходе нет ничего новаторского, Инфашелли не стремится бросить вызов кино или театру, а его эксперимент с формой настолько осторожен, что особо не выделяет «Маленькие семейные преступления» из череды фильмов-спектаклей.

Кадр из фильма «Маленькие семейные преступления»

В остальном же лента Инфашелли – экспрессивная разговорная драма, в центре которой пара уже не молодых супругов, получившая своеобразный шанс переписать свою любовную историю. Но начать жизнь с чистой страницы не так-то просто – брак еще не гарантия того, что людей объединяет общее прошлое, чтобы его спокойно можно было б оставить позади. Амнезия – удобный повод для того, чтобы высветить недопонимания между двумя самыми близкими на свете людьми и в очередной раз продемонстрировать вполне банальную идею – у каждого из нас свое прошлое. Оно может существенно отличаться от того, какими минувшие годы сохранились в памяти близких. Иногда различия в восприятии растут как снежный ком, и причин тому множество. Пропасть между персонажами Маргареты Буй и Серджо Кастеллито, например, выросла из-за ревности, алкоголя и обид, замалчиваемых годами.

Кадр из фильма «Маленькие семейные преступления»

Инфашелли берется за ставшую в кинематографе вполне расхожей проблему идентичности. В его ленте она определяется через отношения супругов друг к другу. В череде душещипательных признаний и колкостей формируются новые «я» вовлеченных в спор. Образы мужа и жены с каждым новым витком в разгорающемся скандале меняются на глазах у аудитории. В картине не так много действия, фактически она рисуется словами, перебегая от одной темы из супружеской жизни к другой. Зритель становится свидетелем многочисленных словесных перепалок, ссор, истерик и эгоистичных отказов узнавать себя в рассказах второй половинки. Тем не менее подобное проигрывание прошлого, отчаянное переживание не самых приятных эпизодов и проговаривание своих слабостей вслух в «Маленьких семейных преступлениях» ‒ одно из условий обновления и возможности освободиться от пут привычки.

Елена Громова

Расписание и покупка билетов на фильм «Маленькие семейные преступления»