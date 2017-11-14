Меню
Самая сильная любовь на Земле
Дата публикации: 14 ноября 2017
Самая сильная любовь на Земле – Клаудия и Флавио вместе преподавали в университете. Непримиримые соперники на научном поле, за стенами аудитории они были страстными любовниками. Но их история подошла к концу. Он предпочел опуститься с небес на землю и заинтересовался женщиной младше… Но Клаудия так не смогла отпустить это чувство. Лучии Машино удалось передать тончайшие нюансы психологических состояний, которые сопровождают, пожалуй, самый сложный период в жизни женщины и мужчины — расставание. Объединив рефлексию и светлую иронию, Франческа Коменчини создала очень тонкий и жизненный фильм, который обладает терапевтическим эффектом для всех, кто любил, был любимым и учился отпускать. Фильм представляет почетный гость кинофестиваля — актриса Лучия Машино. После показа — Q&A.
6.0 Самая сильная любовь на Земле
Самая сильная любовь на Земле мелодрама, 2017, Италия
