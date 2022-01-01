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Лайа Коста
Лайа Коста
Laia Costa
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Лайа Коста
Laia Costa
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Дата рождения
18 февраля 1985
Возраст
37 лет
Знак зодиака
Водолей
Карьера
Актриса, Продюсер
Биография Лайи Коста
Родилась 18 февраля 1985 года. Барселона, Испания.
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Фильмография Лайи Коста
Сама жизнь
драма, мелодрама
2018, США
7.0
Пирсинг
эротика, триллер
2018, США
5.0
Только ты
мелодрама, драма
2018, Великобритания / Швеция
6.0
Новизна
мелодрама, драма
2017, США
6.0
Виктория
драма
2015, Германия
7.0
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