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Лайа Коста
Лайа Коста Laia Costa
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Лайа Коста

Laia Costa

Дата рождения
18 февраля 1985
Возраст
41 год
Знак зодиака
Водолей
Карьера
Актриса, Продюсер
Актерское амплуа
Драматический актёр, Романтическая актриса, Герой триллеров

Биография Лайи Коста

Родилась 18 февраля 1985 года. Барселона, Испания.

Популярные фильмы

Колесо времени 7.8
Колесо времени (2021)
Учитель, обещавший море 7.5
Учитель, обещавший море (2023)
Виктория 7.4
Виктория (2015)

Фильмография Лайи Коста

Мумия 6.3
Мумия The Mummy
ужасы 2026, США
Смотреть трейлер Рецензия
Билеты
Крузадо Cruzados
2026, Испания
Просто любовь 6.8
Просто любовь Un amor
драма, мелодрама 2023, Испания
Учитель, обещавший море 7.5
Учитель, обещавший море El mestre que va prometre el mar
биография, драма 2023, Испания
Смотреть трейлер
Зачарованные 6.2
Зачарованные Els encantats
драма 2023, Испания
Колыбельная 7.4
Колыбельная Cinco lobitos
драма 2022, Испания
Колесо времени 7.8
Колесо времени
драма, приключения, фэнтези 2021, США
Дьяволы 7.1
Дьяволы
драма, триллер 2020, Италия
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