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Лайа Коста
Laia Costa
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Персоны
Лайа Коста
Лайа Коста
Laia Costa
Дата рождения
18 февраля 1985
Возраст
41 год
Знак зодиака
Водолей
Карьера
Актриса, Продюсер
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Романтическая актриса
,
Герой триллеров
Биография Лайи Коста
Родилась 18 февраля 1985 года. Барселона, Испания.
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ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
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