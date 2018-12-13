Наша рецензия

«Пирсинг» ‒ второй по счету полный метр Николаса Песке. Премьера ленты состоялась на фестивале «Сандэнс» в 2018 году, где ленту приняли хорошо, сравнив с ранним Де Пальмой. В основе сценария - книга Рю Мураками, в которой герои мучались от желаний, подталкивающих к совершению преступления. Истязать людей для автора не в новинку: на основе его новеллы Такаси Миике снял ставший скандальным фильм “Кинопробы” (сцены пыток в нем не для слабонервных). Впрочем,…