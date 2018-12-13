«Пирсинг» ‒ второй по счету полный метр Николаса Песке. Премьера ленты состоялась на фестивале «Сандэнс» в 2018 году, где ленту приняли хорошо, сравнив с ранним Де Пальмой. В основе сценария - книга Рю Мураками, в которой герои мучались от желаний, подталкивающих к совершению преступления. Истязать людей для автора не в новинку: на основе его новеллы Такаси Миике снял ставший скандальным фильм “Кинопробы” (сцены пыток в нем не для слабонервных). Впрочем,…
На мой взгляд это новый вид эротики, людей уже не впечатляют голые тела и акты совокупления на экране. И, соответственно, синематограф стремится дать страждущим извращенцам зрелищ.
Короче - и смех, и слезы, и любовь.
Игра актеров - это отдельное ВАУ!!!
Впечатления не однозначные от просмотра - жутко немного, интересно и здорово будоражит мозг.
Простому обывателю фильм может не понравится и показаться скучным.
Но думающие люди найдут ответ(каждый свой) почему именно такое название у этой ленты)))
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