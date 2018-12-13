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Пирсинг Пирсинг
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Piercing Пирсинг 2018 / США
5.6 Оцените
19 голосов Рейтинг IMDb: 5.5
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Отзывы о фильме «Пирсинг»

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Наша рецензия

«Пирсинг» ‒ второй по счету полный метр Николаса Песке. Премьера ленты состоялась на фестивале «Сандэнс» в 2018 году, где ленту приняли хорошо, сравнив с ранним Де Пальмой. В основе сценария - книга Рю Мураками, в которой герои мучались от желаний, подталкивающих к совершению преступления. Истязать людей для автора не в новинку: на основе его новеллы Такаси Миике снял ставший скандальным фильм “Кинопробы” (сцены пыток в нем не для слабонервных). Впрочем,…

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Денис Езерский 13 декабря 2018, 20:34
Оценка
Глубоко смысла и трагедии личностей искать не стоит. Встретились два одиночества и давай друг друга пиз... дубасить.
На мой взгляд это новый вид эротики, людей уже не впечатляют голые тела и акты совокупления на экране. И, соответственно, синематограф стремится дать страждущим извращенцам зрелищ.
Короче - и смех, и слезы, и любовь.
13 декабря 2018, 20:34 Ответить
odudarenko 4 января 2019, 23:02
Оценка
Фильм полный отстой, Люди прямо во время сеанса покидали зал! Интересно в каком бреду находился сценарист. Не тратьте свое время.
4 января 2019, 23:02 Ответить
Anna Anina 8 января 2019, 00:50
Оценка
Отличный фильм, забавный, с красивой подачей и прекрасным аудиорядом
8 января 2019, 00:50 Ответить
Jane Иванова 11 января 2019, 12:03
Оценка
Фильм супер! Для людей, которые не любят смотреть просто яркие картинки со спецэффектами, а хотят обсуждать, находить суть и смысл вложенный режиссером.
Игра актеров - это отдельное ВАУ!!!
Впечатления не однозначные от просмотра - жутко немного, интересно и здорово будоражит мозг.
Простому обывателю фильм может не понравится и показаться скучным.
Но думающие люди найдут ответ(каждый свой) почему именно такое название у этой ленты)))
11 января 2019, 12:03 Ответить
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