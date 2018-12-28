«Пирсинг»: Рецензия Киноафиши

Укрощение строптивого

«Пирсинг» ‒ второй по счету полный метр Николаса Песке. Премьера ленты состоялась на фестивале «Сандэнс» в 2018 году, где ленту приняли хорошо, сравнив с ранним Де Пальмой. В основе сценария - книга Рю Мураками, в которой герои мучались от желаний, подталкивающих к совершению преступления. Истязать людей для автора не в новинку: на основе его новеллы Такаси Миике снял ставший скандальным фильм “Кинопробы” (сцены пыток в нем не для слабонервных). Впрочем, режиссер Песке тоже не отличается человеколюбием: протагонистка дебютного фильма, хоррора «Глаза моей матери», росла в крайне специфических условиях, что отчасти проливало свет на ее характер в будущем.

Песке перенес действие «Пирсинга» из Японии в США. Кристофер Эбботт играет Рида, главу семьи, с которым мы знакомимся, когда он размахивает ножом для колки льда перед личиком своего ребенка. Вскоре он уезжает в командировку и начинает планировать идеальное убийство. В качестве подходящей жертвы Рид присматривает проститутку Джеки (Миа Васиковска), поскольку считает, что покончив с ней, он мог бы избавиться от одержимости. В отличие от романа Рю Мураками Песке не позволяет персонажам вдаваться в самоанализ и не смакует болезненные воспоминания героев, заменяя их бойким галлюцинаторным флешбэком, сбивчиво рассказывающим о прошлом Рида. Детство Джеки остается в киноверсии «Пирсинга» скрытым от зрительских глаз, что приводит к значительным изменениям ее образа в сравнении с литературным прототипом. Из неспособной контролировать свои действия молодой девушки она превращается в женщину, манипулирующую убийцей, чтобы высвободить его сексуальность и перевести агрессивные порывы в мало-мальски мирное русло.

Песке мельком касается родословной насилия в отдельно взятой семье и концентрируется на истории о поиске подходящего поводка для заскучавшего индивида. Это решение может показаться спорным, ведь такой поворот банальнее копаний Мураками в головах людей, чье «я» трещит по швам. Однако козырь «Пирсинга» кроется не столько в проработке психологии героев, сколько в дерзости и элегантности, с которыми Песке изображает их встречу. Он работает с яркими насыщенными и мрачными тонами, ловко сцепляет эпизоды забавные и психологически дискомфортные, и его новый фильм – образец того, в каких крепких объятиях могут слиться эротический триллер и черная комедия. Режиссер без стеснения признается в любви к картинам Дарио Ардженто и Квентина Тарантино, оммаж считывается уже на уровне декораций и саундтрека. Вдобавок «Пирсинг» выжимает из актеров максимум хрупкости, причудливой нежности, неистовости и безумия. Миа Васиковска в портупее на черное нижнее белье и Кристофер Эбботт в качестве мима-убийцы – отдельный вид кинематографического удовольствия. Песке снял кино подчеркнуто эстетское, задорное и, несмотря на упрощение первоисточника, все же способное заставить понервничать.

В российском прокате с 3 января 2019 года

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