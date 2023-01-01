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2016 / США / Австралия
7.0
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10
голосов
Рейтинг IMDb: 6.5
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Вся информация о фильме
Режиссер
Крис Пековер
Chris Peckover
В ролях
Патрик Варбертон
Patrick Warburton
Вирджиния Мэдсен
Virginia Madsen
Дэйкер Монтгомери
Dacre Montgomery
Эд Оксенбульд
Ed Oxenbould
Леви Миллер
Levi Miller
Брендан Клиркин
Brendan Clearkin
Тара Борг
Алекс Микич
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