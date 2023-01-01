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День, когда Земля остановилась
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The Day The Earth Stood Still
День, когда Земля остановилась
1951 / США
7.7
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11
голосов
Рейтинг IMDb: 7.8
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