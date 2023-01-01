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День, когда Земля остановилась День, когда Земля остановилась
Киноафиша Фильмы День, когда Земля остановилась Фильмы похожие на День, когда Земля остановилась
The Day The Earth Stood Still День, когда Земля остановилась 1951 / США
7.7 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 7.8
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Вся информация о фильме
День, когда Земля остановилась
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