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День, когда Земля остановилась День, когда Земля остановилась
Киноафиша Фильмы День, когда Земля остановилась День, когда Земля остановилась, 1951: актеры и роли
The Day The Earth Stood Still День, когда Земля остановилась 1951 / США
7.7 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 7.8
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День, когда Земля остановилась, 1951: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Роберт Уайз Robert Wise
В ролях
Майкл Ренни Michael Rennie Патриция Нил Patricia Neal Хью Марлоу Hugh Marlowe Сэм Джаффе Sam Jaffe
Чебурашка
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