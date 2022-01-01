Запретная планета, 1956

Командир Адамс и его экипаж должны выяснить судьбу колонии землян в системе Альтаир IV, переставшей выходить на связь несколько лет назад. После года путешествия в гиперпространстве, корабль Объединенных Планет садится на планету, где они находят только двух живых человек — филолога Морбиуса и его сексапильную дочь Альтаиру.



Все остальные колонисты погибли по неизвестной причине. Морбиус настаивает, чтобы астронавты немедленно покинули планету, ибо он не может гарантировать их безопасность, но командир решает остаться. Той же ночью несколько человек погибает, буквально разорванные на части некоей неведомой и невидимой силой. Несмотря на все усилия экипажа, они не могут противостоять инопланетной угрозе.



Единственная их надежда — на могучего робота Робби, порождение внеземного разума, и юную Альтаиру.