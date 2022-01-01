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Запретная планета
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Forbidden Planet

Запретная планета, 1956

1956 / США
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11 голосов Рейтинг IMDb: 7.5
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О фильме

Командир Адамс и его экипаж должны выяснить судьбу колонии землян в системе Альтаир IV, переставшей выходить на связь несколько лет назад. После года путешествия в гиперпространстве, корабль Объединенных Планет садится на планету, где они находят только двух живых человек — филолога Морбиуса и его сексапильную дочь Альтаиру.

Все остальные колонисты погибли по неизвестной причине. Морбиус настаивает, чтобы астронавты немедленно покинули планету, ибо он не может гарантировать их безопасность, но командир решает остаться. Той же ночью несколько человек погибает, буквально разорванные на части некоей неведомой и невидимой силой. Несмотря на все усилия экипажа, они не могут противостоять инопланетной угрозе.

Единственная их надежда — на могучего робота Робби, порождение внеземного разума, и юную Альтаиру.

7.6 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 7.5
Продолжительность 1 час 38 минут
Год выпуска 1956
Премьера в России 22 августа 1956
Премьера в мире 23 марта 1956
Возраст 12+
Режиссер
Фред М. Уилкокс
В ролях
Уолтер Пиджон
Лесли Нильсен
Лесли Нильсен
Уоррен Стивенс
Джек Келли
Энн Фрэнсис
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Запретная планета 2 постера
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саундтрек фильма Запретная планета
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Неувольняемый
Неувольняемый
2022, Франция, комедия
Месть Банши
Месть Банши
2022, США, боевик, триллер
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