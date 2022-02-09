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Молчаливое бегство
Silent Running
Молчаливое бегство, 1972
1972 / США
6.7
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10
голосов
Рейтинг IMDb: 6.6
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Жанр:
драма
фантастика
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6.7
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 6.6
Продолжительность
1 час 29 минут
Год выпуска
1972
Премьера в мире
9 марта 1972
Режиссер
Дуглас Трамбалл
В ролях
Брюс Дерн
Клифф Поттс
Рон Рифкин
Джесси Винт
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саундтрек фильма
Молчаливое бегство
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Умер пионер в области спецэффектов Дуглас Трамбалл, работавший над «Космической одиссеей» и «Бегущим по лезвию»
Кинематографист скончался в результате тяжелой болезни на 80-м году жизни.
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9 февраля 2022 15:08
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