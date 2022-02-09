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Молчаливое бегство
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Silent Running

Молчаливое бегство, 1972

1972 / США
6.7 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
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6.7 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
Продолжительность 1 час 29 минут
Год выпуска 1972
Премьера в мире 9 марта 1972
Режиссер
Дуглас Трамбалл
В ролях
Брюс Дерн
Брюс Дерн
Клифф Поттс
Рон Рифкин
Джесси Винт
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Постер фильма Молчаливое бегство 2 постера
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саундтрек фильма Молчаливое бегство
Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Умер пионер в области спецэффектов Дуглас Трамбалл, работавший над «Космической одиссеей» и «Бегущим по лезвию» Кинематографист скончался в результате тяжелой болезни на 80-м году жизни.
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9 февраля 2022 15:08
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