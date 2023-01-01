Двое на качелях, 1962

Джерри — адвокат из Небраски, приехавший по делам в Нью-Йорк и совершенно не похожий на среднего жителя Большого Яблока. Гиттель — типичная представительница нью-йоркской богемы, занимающаяся танцами. На одной из вечеринок Джерри встречает ее, узнаёт номер телефона и звонит Гиттель с предложением встретиться. В Небраске у Джерри осталась жена, с которой он ведет процесс развода, а у Гиттель нет денег и она больна какой-то желудочной болезнью. Эти столь разные люди остаются жить и решать свои проблемы вместе, но неизвестно, есть ли у их отношений будущее.

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