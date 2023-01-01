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Двое на качелях Двое на качелях
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Двое на качелях, 1962

1962 / США
6.7 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
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О фильме
Джерри — адвокат из Небраски, приехавший по делам в Нью-Йорк и совершенно не похожий на среднего жителя Большого Яблока. Гиттель — типичная представительница нью-йоркской богемы, занимающаяся танцами. На одной из вечеринок Джерри встречает ее, узнаёт номер телефона и звонит Гиттель с предложением встретиться. В Небраске у Джерри осталась жена, с которой он ведет процесс развода, а у Гиттель нет денег и она больна какой-то желудочной болезнью. Эти столь разные люди остаются жить и решать свои проблемы вместе, но неизвестно, есть ли у их отношений будущее.
6.7 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
Продолжительность 1 час 59 минут
Год выпуска 1962
Премьера в мире 21 ноября 1962
Возраст 18+
Бюджет $3 000 000
Режиссер
Роберт Уайз
В ролях
Ширли МакЛэйн
Ширли МакЛэйн
Эдмон Райан
Элизабет Фрайзер
Эдди Файрстоун
Билли Грэй
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Двое на качелях 2 постера
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