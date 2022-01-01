Война миров, 1953

На окраине маленького городка упал метеорит. Это событие будоражит воображение местных жителей. Это же первый Контакт, но… марсиане пришли не с миром. Долгое время они пристально изучали землю, чтобы начать вторжение. Всего за пару дней все города были разрушены, армии всего мира потерпели поражение.



Кажется, что гибель человечества неизбежна. Спасения нет! А доктор Клайтон Форрестер пытается уберечь свою возлюбленную Сильвию от кошмара, творящегося вокруг. Неужели человечество будет стерто с лица земли?