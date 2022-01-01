Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Неувольняемый" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Война миров Война миров
Киноафиша Фильмы Война миров
The War of the Worlds

Война миров, 1953

1953 / США
7.1 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 7
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
О фильме

На окраине маленького городка упал метеорит. Это событие будоражит воображение местных жителей. Это же первый Контакт, но… марсиане пришли не с миром. Долгое время они пристально изучали землю, чтобы начать вторжение. Всего за пару дней все города были разрушены, армии всего мира потерпели поражение.

Кажется, что гибель человечества неизбежна. Спасения нет! А доктор Клайтон Форрестер пытается уберечь свою возлюбленную Сильвию от кошмара, творящегося вокруг. Неужели человечество будет стерто с лица земли?

7.1 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 7
Продолжительность 1 час 25 минут
Год выпуска 1953
Премьера в мире 3 апреля 1953
Возраст 12+
Режиссер
Байрон Хэскин
В ролях
Джин Бэрри
Энн Робинсон
Лес Тремейн
Роберт Корнтуэйт
Пол Фрис
Все актеры и съемочная группа
Фильм находится в подборках
Фильмы про конец света и выживание в постапокалиптическом мире Фильмы про конец света и выживание в постапокалиптическом мире
Постер фильма Война миров 2 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
11 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Месть Банши
Месть Банши
2022, США, боевик, триллер
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Неувольняемый
Неувольняемый
2022, Франция, комедия
Страна Саша
Страна Саша
2022, Россия, мелодрама, комедия
Драйв
Драйв
2011, США, драма, боевик
Молох
Молох
2022, Нидерланды, ужасы
Эскортницы
Эскортницы
2021, Польша, драма
Related video
Эти 3 знака Зодиака обречены на нищую старость
Киркоров ответил на многочисленные оскорбления: трех слов хватило
Все знали, но молчали: названа причина разрыва Варнавы с известным режиссером
«Не лучше Бузовой»: блеснувшая на сцене Анна Асти разочаровала россиян
«Заменил дочери отца»: 68-летняя Успенская заговорила о близком человеке
Дошло до суда: звезда «Универа» ответил на обвинения экс-супруги
Известный музыкант огорошил признанием: вот что осталось за кадром шоу «Голос»
«Все продумано»: Анна Асти ошеломила признанием
Спустя год после развода: Ивлеева раскрыла все карты
Этот тест определит, сколько раз в вашей жизни будет большая любовь
«Я не выдержал»: подробности жизни с Бабкиной раскрыл гражданский муж
«Было ожидаемо»: внебрачный сын Абдулова выступил с заявлением
Приложение киноафиши