Молодой владелец ранчо в Техасе Хад Бэннон привык потакать своим желаниям, волочиться за замужними дамами и пропивать то, что потом и кровью заработал его отец.
Старый Хомер глубоко презирает своего сына за аморальность и безответственность. Только Богу известно к чему приведет долголетнее противостояние этих людей.
|26 июля 1963
|Австралия
|28 февраля 1964
|Аргентина
|+16
|30 мая 1963
|Великобритания
|1 августа 1963
|Германия
|6 января 1964
|Дания
|15
|4 октября 1963
|Ирландия
|15
|2 сентября 1963
|Испания
|12 сентября 1963
|Италия
|9 апреля 1964
|Мексика
|B
|29 мая 1963
|США
|20 сентября 1963
|Финляндия
|K-16
|13 сентября 1963
|Франция
|TP
|28 мая 1963
|Швеция
|15
|2 ноября 1963
|Япония
|G