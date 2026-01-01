Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Легенды леса» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Хад
7.8
Киноафиша Фильмы Хад
7.8

Хад

, 1963
Hud
США / драма / 18+
Постер фильма Хад
7.8

О фильме

Молодой владелец ранчо в Техасе Хад Бэннон привык потакать своим желаниям, волочиться за замужними дамами и пропивать то, что потом и кровью заработал его отец.

Старый Хомер глубоко презирает своего сына за аморальность и безответственность. Только Богу известно к чему приведет долголетнее противостояние этих людей.

В ролях

Пол Ньюман
Пол Ньюман
Хад Бэннон
Мелвин Дуглас
Мелвин Дуглас
Гомер Бэннон
Патриция Нил
Alma Brown
Брендон Де Уайлд
Lonnie Bannon
Уит Бисселл
Mr. Burris
Крэхан Дентон
Jesse
Джон Эшли
Hermy
Вэл Эйвери
Jose
Джордж Петри
Joe Scanlon
Курт Конуэй
Truman Peters
Режиссер Мартин Ритт
Сценарист Ирвинг Рэвеч, Harriet Frank Jr., Ларри Макмертри
Композитор Элмер Бернстайн
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 52 минуты
Год выпуска 1963
Премьера в мире 24 мая 1963
Дата выхода
26 июля 1963 Австралия
28 февраля 1964 Аргентина +16
30 мая 1963 Великобритания
1 августа 1963 Германия
6 января 1964 Дания 15
4 октября 1963 Ирландия 15
2 сентября 1963 Испания
12 сентября 1963 Италия
9 апреля 1964 Мексика B
29 мая 1963 США
20 сентября 1963 Финляндия K-16
13 сентября 1963 Франция TP
28 мая 1963 Швеция 15
2 ноября 1963 Япония G
Бюджет $2 500 000
Производство Paramount Pictures, Salem Productions (II), Dover Productions
Другие названия
Hud, El indomable, Der Wildeste unter Tausend, Le plus sauvage d'entre tous, Хад, Çılgınların Günahı, Den utæmmelige, Hud - Lännen kapinallinen, Hud -Västens rebell, Hud il selvaggio, Hud, el más salvaje entre mil, Hud, syn farmera, Hud, texanul, Hud: O Mais Selvagem Entre Mil, O Indomado, Vildast av dem alla, Villstyringen Hud, Άγριος σαν θύελλα, Хъд, ハッド, 原野铁汉, 原野鐵漢

Рейтинг фильма

7.8
Оцените 11 голосов
7.8 IMDb

Цитаты

Homer Bannon Лонни, понемногу облик страны меняется из-за тех людей, которыми мы восхищаемся. Тебе рано или поздно придётся самому решить, что правильно, а что нет.

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Фильмы похожие на Хад

Долгое жаркое лето
Долгое жаркое лето драма
1958, США
7.0
Парижский блюз
Парижский блюз мюзикл, драма, мелодрама
1961, США
6.0
Дураков нет
Дураков нет драма
1994, США
7.0
Вердикт
Вердикт драма
1982, США
7.0
Омбре: Отважный стрелок
Омбре: Отважный стрелок вестерн, драма
1967, США
7.0
Сладкоголосая птица юности
Сладкоголосая птица юности драма
1962, США
7.0
Кошка на раскаленной крыше
Кошка на раскаленной крыше драма
1958, США
7.0
Дыба
Дыба драма
1956, США
6.0
Хладнокровный Люк
Хладнокровный Люк криминал, драма
1967, США
8.0
Гнев
Гнев триллер, драма, криминал
1964, США
6.0
Без злого умысла
Без злого умысла мелодрама, драма
1981, США
6.0
Бильярдист
Бильярдист спорт, драма
1961, США
7.0
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
История игрушек 5
История игрушек 5
2026, США, приключения, анимация, комедия, фэнтези, семейный, драма
Холоп 3
Холоп 3
2026, Россия, комедия, приключения
Три богатыря. Ни дня без подвига 3
Три богатыря. Ни дня без подвига 3
2026, Россия, анимация
Закулисье реальности
Закулисье реальности
2026, США, ужасы, фантастика
Распаковка
Распаковка
2026, Россия, комедия
Обсессия
Обсессия
2025, США, ужасы
Дед Фомич
Дед Фомич
2026, Россия, комедия
Малыш-каратист
Малыш-каратист
2026, Россия, комедия, семейный
Очень страшное кино 6
Очень страшное кино 6
2026, США, комедия, ужасы
Летом всякое бывает. Побег из Сколбора
Летом всякое бывает. Побег из Сколбора
2026, Россия, приключения, семейный
Папа, купи пёсика
Папа, купи пёсика
2026, Россия, анимация, семейный
Россияне часами стоят в очередях за бензином на АЗС: как сэкономить топливо и растянуть то, что осталось в баке
Моя подруга летом скупает бахилы пачками: 5 неожиданных способов применения, о которых знают единицы
Сколько баллов потребуется для поступления на бюджет в 2026 году
Кадр есть, а одной детали не хватает: вспомните, что пропало в 8 фильмах Рязанова (тест)
Apple смогли получить 100% на RT: «Укрытие» к третьему сезону превратили в триллер — два сезона были апперетивом перед шедевром
«Шерлок», без сомнений, крутой, но лишь этот детектив зовут величайшим в истории: 60 000 зрителей не зря ставят 8,6 баллов
Весь мир над ними рвет живот, а россияне и не смотрели 2/5 самых смешных фильма в истории – №1 стал культовым 50 лет спустя
Брагина заменила хирург Кира: ИВИ снял своего «Склифосовского» — 30 серий больничных страстей покажут уже в июле
Нина постарела и возненавидела Шурика: продолжение «Кавказской пленницы» тайно вышло в 80-х
«Мои года — мое богатство», но помогут ли они в тесте? Вспомните, сколько лет было героям 7 фильмов СССР
Ему хватило 5 секунд: как Шарапов из «Места встречи..» понял, что Аня на лавочке — самозванка
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше