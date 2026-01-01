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Аарон Кац Aaron Katz
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Аарон Кац

Aaron Katz

Дата рождения
29 октября 1981
Возраст
44 года
Знак зодиака
Скорпион
Карьера
Режиссер, Сценарист

Популярные фильмы

Холодная погода 6.3
Холодная погода (2010)
Земля по курсу! 5.9
Земля по курсу! (2014)
Близнецы 5.4
Близнецы (2017)

Фильмография Аарон Кац

Жанр
Год
Близнецы 5.4
Близнецы Gemini
детектив, триллер 2017, США
Смотреть трейлер
Земля по курсу! 5.9
Земля по курсу! Land Ho!
комедия, приключения 2014, США / Исландия
Холодная погода 6.3
Холодная погода Cold Weather
драма 2010, США
Смотреть трейлер
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