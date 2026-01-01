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Скоро в прокате «Закулисье реальности»
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Аарон Кац
Aaron Katz
Киноафиша
Персоны
Аарон Кац
Аарон Кац
Aaron Katz
Дата рождения
29 октября 1981
Возраст
44 года
Знак зодиака
Скорпион
Карьера
Режиссер, Сценарист
Популярные фильмы
6.3
Холодная погода
(2010)
5.9
Земля по курсу!
(2014)
5.4
Близнецы
(2017)
Фильмография Аарон Кац
Жанр
Все
Детектив
Драма
Комедия
Приключения
Триллер
Год
Все
2017
2014
2010
Все
3
Фильмы
3
Режиссер
3
Сценарист
3
5.4
Близнецы
Gemini
детектив, триллер
2017, США
Смотреть трейлер
5.9
Земля по курсу!
Land Ho!
комедия, приключения
2014, США / Исландия
6.3
Холодная погода
Cold Weather
драма
2010, США
Смотреть трейлер
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