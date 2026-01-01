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Мишель Форбс
Michelle Forbes
Киноафиша
Персоны
Мишель Форбс
Мишель Форбс
Michelle Forbes
Дата рождения
8 января 1965
Возраст
61 год
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Актриса
Место рождения
Остин, Техас, США
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Герой триллеров
,
Фантастический герой
Популярные фильмы
8.4
Побег
(2005)
8.3
Убийство
(2011)
8.1
Пациенты
(2008)
Фильмография Мишель Форбс
7.7
Звездный путь: Пикар
драма, боевик, фантастика
2020, США
7.9
Новый Амстердам
драма
2018, США
5.4
Близнецы
Gemini
детектив, триллер
2017, США
Смотреть трейлер
7.2
Колумбус
Columbus
драма
2017, США
Смотреть трейлер
7.4
Берлинская резидентура
драма, триллер
2016, США
8.1
Темное дитя
драма, фантастика, триллер
2013, Канада
6.5
Милый тротуар
Dear Sidewalk
мелодрама, драма, комедия
2013, США
4.9
Охотники
The Hunters
приключения, фэнтези, фантастика
2013, США
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