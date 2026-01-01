Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Самурай и пленник»
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Марк Вэлли
Mark Valley
Киноафиша
Персоны
Марк Вэлли
Марк Вэлли
Mark Valley
Дата рождения
24 декабря 1964
Возраст
61 год
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Актер, Режиссер, Продюсер
Актерское амплуа
Герой боевиков
,
Драматический актёр
,
Комедийный актёр
Биография Марка Вэлли
Родился 24 декабря 1964 года. Огденсбург, Нью-Йорк, США.
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Популярные фильмы
8.2
Грань
(2008)
7.6
Красотки в Кливленде
(2010)
7.4
Полиция Гавайев
(2010)
Фильмография Марка Вэлли
4.6
Шпионская свадьба
Bride Hard
боевик, комедия
2025, США
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7.1
Красный Элвис
Red Elvis: The Cold War Cowboy
биография, документальный, исторический
2022, Великобритания / США
6.8
Романовы
драма, исторический, мини-сериал
2018, США
6.5
Коллективный разум
драма, криминал
2017, США
4.3
Отпетый мачо
Salty / Gun Shy
боевик, комедия
2017, Великобритания
Смотреть трейлер
Рецензия
7.1
Инструкция по разводу для женщин
драма, комедия, мелодрама
2014, США
7
Захват
драма, боевик, триллер
2014, США
6
Медальон
Stolen
боевик
2012, США
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