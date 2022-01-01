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Отпетый мачо Отпетый мачо
Киноафиша Фильмы Отпетый мачо Отзывы о фильме «Отпетый мачо»
Salty / Gun Shy Отпетый мачо 2017 / Великобритания
4.5 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 4
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Отзывы о фильме «Отпетый мачо»

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Бывшая рок-звезда Генри (Антонио Бандерас) спокойно живёт с женой Шейлой (Ольга Куриленко), давно уже не пишет песни и занимается исключительно тем, что лежит на диване, пьёт пиво и вспоминает о былых заслугах. Однако жена уговаривает его съездить в Чили — на историческую родину. Несмотря на то, что он на самом деле из Лондона, а историю с Чили придумал только для популярности, герой соглашается. Но по приезду Генри хочет всё так же лежать на пляже (хоть в Чили и зима). Шейла в одиночку…

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