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Бывшая рок-звезда Генри (Антонио Бандерас) спокойно живёт с женой Шейлой (Ольга Куриленко), давно уже не пишет песни и занимается исключительно тем, что лежит на диване, пьёт пиво и вспоминает о былых заслугах. Однако жена уговаривает его съездить в Чили — на историческую родину. Несмотря на то, что он на самом деле из Лондона, а историю с Чили придумал только для популярности, герой соглашается. Но по приезду Генри хочет всё так же лежать на пляже (хоть в Чили и зима). Шейла в одиночку…