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Фильмография
Эшлин Лофтус
Aisling Loftus
Киноафиша
Персоны
Эшлин Лофтус
Эшлин Лофтус
Aisling Loftus
Дата рождения
1 сентября 1990
Возраст
35 лет
Знак зодиака
Дева
Карьера
Актриса
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Комедийный актёр
,
Романтическая актриса
Биография Эшлин Лофтус
Родилась 1 сентября 1990 года. Ноттингем, Великобритания.
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Популярные фильмы
8.1
Сломленный
(2017)
7.8
Мистер Селфридж
(2013)
7.7
Война и мир
(2016)
Фильмография Эшлин Лофтус
6.6
Мидвичские кукушки
драма, фантастика
2022, Великобритания
4.2
Проклятие мачехи
Homebound
драма, ужасы, детектив
2021, Великобритания
Смотреть трейлер
7.5
Открытие ведьм
драма, мелодрама, мистика
2018, Великобритания
8.1
Сломленный
драма
2017, Великобритания
4.3
Отпетый мачо
Salty / Gun Shy
боевик, комедия
2017, Великобритания
Смотреть трейлер
Рецензия
7.7
Война и мир
драма, мелодрама, исторический, мини-сериал
2016, Великобритания
7.8
Мистер Селфридж
драма
2013, Великобритания
7.3
Солнце и апельсины
Oranges and Sunshine
драма
2011, Великобритания / Австралия
Смотреть трейлер
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